Sarah Engels im Musical "Moulin Rouge!" in Köln: "Ich würde nicht noch mal beim ESC antreten"

Sarah Engels, bekannt aus dem ESC-Song 'Fire', stand am Mittwochabend in Köln auf der Bühne und begeisterte das Publikum als Satine im Musical "Moulin Rouge!".

Ich würde nicht noch mal beim ESC antreten Die Bühne hat sie wieder! Nur vier Tage nach ihrem Auftritt beim Eurovision Song Contest in Wien stand Sarah Engels (33) Mittwochabend wieder in der Hauptrolle als Satine im Musical " Moulin Rouge !

" in Köln auf der Bühne. Das Publikum feierte sie mit besonderem Jubel und Beifallsstürmen. BILD war dabei und sprach danach mit Sarah über die letzten Tage. (Außergewöhnliche Vorfreude auf die Rolle, kurze Ruhevorbereitung vor der nächsten Challenge, krasse ESC-Schock und die Zukunft am ESC für Deutschland





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