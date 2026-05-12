Sarah Engels lässt sich im ESC in Wien fallen und krijgt unüberwindliche Applaus

Sarah Engels, ein Teil des größten Festivals Europas mit vielen Kandidaten aus aller Welt, hat ihre Power-Performance im ESC-Halbfinale in Wien gezeigt und wurde mit viel Applaus belohnt, aber wie hat sie ihren Auftritt gefunden?

Nach ihrem Auftritt beim ersten Halbfinale am ESC winkt eine gelassen lächelnde Sarah Engels (33) dem Publikum in der Wiener Stadthalle zu Am Dienstagabend zündete sie in Wien ein Feuerwerk!

Sarah Engels (33) trat im Halbfinale mit ihrem Song „Fire“ zwar außer Konkurrenz auf, da Deutschland automatisch fürs Finale qualifiziert ist. Doch das hinderte den Vollprofi nicht daran, ALLES zu geben. Mit ihren vier Tänzerinnen legte sie einen Auftritt hin, der alle Sinne bediente. Denn Sarah ließ sich mitten im Song rückwärts in die Arme ihrer vier Tänzerinnen fallen, aus einer Höhe von über zwei Metern!

„Am Anfang war es natürlich eine extreme Überwindung, sich fallen zu lassen“, hatte sie BILD schon am Montag verraten. „Aber ich vertraue meinen vier Mädels zu hundert Prozent und wir haben den Fall tausendmal geprobt. “ „Wenn man da oben steht, ist es schon sehr hoch. Wir sprechen immerhin von etwas über zwei Metern“, sagte Sarah Engels am Montag nach der Probe zu BILDZurecht: Auch am Dienstagabend lief alles glatt, der Stunt ist geglückt.

Und der sollte ihr doch hoffentlich viele Bonus-Punkte beim Zuschauer-Voting am Saturday bringen





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