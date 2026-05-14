Sarah Engels: "Mir geht es um die Botschaft, dass wir Frauen uns und unsere Kurven zeigen dürfen"

Sarah Engels, Deutschlands Kandidatin im Eurovision Song Contest, hat ihre Botschaft klar: Frauen sollten sich und ihre Kurven zeigen, wie sie sind. Sie hat sich für ihr ESC-Auftritt nicht nur hart trainiert, sondern auch ihr Outfit angepasst. Noch mehr Gold und Glitzer und noch etwas mehr nackte Haut. Sarah Engels macht eine gute Figur auf der Bühne, aber auch auf Social Media ist sie wegen ihres Körpers Häme und Anfeindungen ausgesetzt. Und man fragt sich: Ist das euer Ernst?

Ihre Botschaft an alle Frauen Europas ist ihr wichtiger als eine hohe Platzierung. Am Samstag tritt Sarah Engels (33) mit ihrem Song "Fire" für Deutschland beim Eurovision Song Contest an.

Die Sängerin hat für ihren ESC-Auftritt nicht nur hart trainiert, sie hat auch ihr Outfit noch einmal angepasst. Noch mehr Gold und Glitzer und noch etwas mehr nackte Haut. Sarah macht eine gute Figur auf der Bühne. Unglaublich: Auf Social Media ist die Sängerin wegen ihres Körpers Häme und Anfeindungen ausgesetzt.

Und man fragt sich: Ist das euer Ernst?zu BILD: "Mir geht es in meinem Song um die Botschaft, dass wir Frauen uns und unsere Kurven zeigen dürfen, wie sie sind. Und das tue ich auch auf der-Bühne. Manch einer mag dann sagen, die Brüste sind zu klein, der Po ist zu dick, aber das ist mir egal. Ich möchte mich wohlfühlen in meinem Körper und mich dabei auch sexy fühlen dürfen.

Und ich möchte alle Frauen ermutigen, dies bei sich selbst auch zu tun.

" Sarah Engels hat zu alldem eine klare Meinung. Sie sagt: "Brüste unterliegen doch keinem Punktesystem wie beim ESC. Wer sagt denn schon, welche Brustform und welche Körbchengröße die perfekte ist? Das ist doch nur etwas, was in der Welt von Social Media irgendjemand mal erfunden hat.

Perfekte Brüste gibt es nicht.

" Sarah Engels ist beim ESC Deutschlands Goldengel. Sie sagt: "Für alle Frauen da draußen: Ihr seid genug, genau so, wie Ihr seid. Euer Körper schuldet niemandem eine Erklärung.

"Ich stehe zu meinen Brüsten und habe zwei wundervolle Kinder damit ernährt" Sarah Engels: "Ich bin auch mit kleinerer Brust stolz auf meinen Körper. Ich stehe zu meinen Brüsten und habe zwei wundervolle Kinder damit ernährt. Und das ist auch etwas, was ich anderen Frauen zeigen will. Wir sind alle perfekt in all unseren Dimensionen, egal ob mit größerem oder kleinerem Po.

Es ist so wichtig, dass wir das verstehen und wir das auch wirklich in uns so akzeptieren.

" Beim ersten Halbfinale am Dienstag legte Sarah Engels außer Konkurrenz schon einen spektakulären Auftritt hin. Hat sie nach diesem ersten Bühnenerlebnis ein Gefühl dafür, wie sie am Samstag beim ESC abschneiden könnte? Sarah: "Ich habe keine Ahnung. Ehrlicherweise ist die Platzierung etwas, womit ich mich aktuell gar nicht so wirklich beschäftige.

Mir ist meine Botschaft wichtiger.

"Foto: Ralf Günther/BILD Schon jetzt hat Sarah Engels Pläne, die weit über ihre ESC-Teilnahme hinausreichen. Gerade kündigte sie für 2027 eine Konzert-Clubtour durch acht Städte in Deutschland und Österreich an. Der Ticketverkauf startet am Freitag auf eventim.de





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