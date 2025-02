Sarah Engels siegt in der schnellsten 'Schlag den Star'-Ausgabe aller Zeiten

Sarah Engels besiegte Evelyn Burdecki mit 62:16 Punkten in der kürzesten 'Schlag den Star'-Ausgabe aller Zeiten und sicherte sich 100.000 Euro. Die Sendung wurde in Rekordzeit abgewickelt, was für Evelyn Burdecki trotz der Niederlage ein historisches Ereignis bedeutet.

Unterföhring (ots) - 16. Februar 2025. Sarah Engels siegt in der kürzesten 'Schlag den Star'-Ausgabe aller Zeiten. Die Sängerin sicherte sich gegen Evelyn Burdecki mit 62:16 Punkten 100.000 Euro und erreichte mit ihrer Performance einen neuen Rekord für die Show. 5,05 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) verfolgten die Live-Ausgabe am Samstagabend, die für Evelyn Burdecki eine Geschichte für die Geschichtsbücher wurde, denn die Sendung war die kürzeste aller Zeiten.

Die Entertainerin, die ein Pultspiel für sich entschied, verlor trotz allem mit 16:62 Punkten. Sarah Engels, die zuvor nur einmal an 'Schlag den Star' teilnahm und den zweiten Platz erreichte, zeigte sich nach dem Sieg begeistert. 'Ich bin bis zum letzten Spiel richtig aufgeregt gewesen, aber ich es hat funktioniert. Ich hab's geschafft. Der ganze Ballast fällt jetzt ab. Das Allerwichtigste für mich war, mir das selbst zu beweisen. Für mich war es ein, 'ich steh wieder auf.'' sagte Engels begeistert. Auch Evelyn Burdecki nahm die Niederlage mit Humor: 'In einem Bereich habe ich ja doch noch gewonnen, es war die kürzeste Sendung ever. Das ist Rekord. Das geht in die Geschichte ein. Es war halt Pech und Glück. Ich bin mega unsportlich und habe versucht, mich mit ein bisschen Joggen vorzubereiten. Das hat mir aber leider nicht geholfen. Manchmal hätte ich etwas länger nachdenken sollen, bevor ich auf den Buzzer haue, ich ärgere mich aber nicht. Es war aber toll, hier zu sein, ich hatte Spaß. Und mein Gott, ich hab' jetzt verloren, aber aller guten Dinge sind drei, nicht wahr?'Das Duell begann mit dem Spiel „Ballon-Hüfen“ in dem die Kandidatinnen in einen Sack steigen mussten und Luftballons zum Platzen bringen und dann über die Ziellinie hüpfen mussten. Nach drei Runden erhüpft sich Sarah den ersten Punkt. 1:0 für die Sängerin. Im zweiten Spiel, „Der schwebende Ball“, musste der Ball per Spielzeugpistole aus dem Gleichgewicht gebracht werden. Sarah zielt besser und führt mit 3:0. Im dritten Spiel, „Landeanflug“, mussten die Gegnerinnen erkennen, welche Stadt mit dem Flugzeug angeflogen wird. Evelyn gewinnt die ersten drei Punkte und das erste Pultspiel. Gleichstand: 3:3. Im vierten Spiel, „Fahrrad-Polo-Slalom“, mussten die Moderatorin und die Sängerin während des Fahrradfahrens per Hockeyschläger einen Ball durch den Parcours führen und in das Tor schießen. Evelyn gewinnt Spiel Nr. 4 und geht mit 7:3 zum ersten Mal an diesem Abend in Führung.Im fünften Spiel, „Hochdruckreiniger“, mussten die Gegnerinnen per Hochdruckreiniger einzelne Quadrate freilegen und die Zahlen addieren. Sarah ist schneller und sichert sich 5 Punkte und zieht an Evelyn vorbei. Neuer Punktestand: 8:7 für Sarah. Im sechsten Spiel, „Spitz, pass auf!“, danach wurde die Reaktiongeschwindigkeit getestet. Sarah holt sich die Punkte und baut ihre Führung auf 14:7 aus. Im siebten Spiel, „Musik rückwärts“, mussten die Kandidatinnen rückwärts abgespielte Lieder erkennen. Sarah holt sich die ersehnten Punkte und zieht mit 21:7 von dannen. Im achten Spiel, „Handstand-Schalter“, mussten die Sängerin und die Entertainerin jeweils drei Lichter mit den Füßen einschalten. Sarah wird zur Handstand-Queen und baut ihre Führung auf 29:7 aus. Im neunten Spiel, „Ball-Rampe“, mussten die Kandidatinnen Bälle über eine Rampe in den Zielbehälter befördern. Evelyn konnte 9 wichtige Punkte sichern, aber Sarah Engels führte weiterhin mit 29:16. Im zehnten Spiel, „Blamieren oder Kassieren“, verwirklichte Sarah Engels ihren Sieg und baute ihren Vorsprung mit 39:16 aus. Im elften Spiel, „Schnitzelgruben-Duell“, mussten die Gegnerinnen möglichst schnell eine randvoll gefüllte Schnitzelgrube durchqueren. Sarah sicherte sich souverän das Spiel. Neuer Punktestand: 50:16 für Sarah Engels.





Schlag Den Star Sarah Engels Evelyn Burdecki Rekord Sieg Unterhaltungsshow

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

