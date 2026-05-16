Sarah Engels' Triumph: Success in the Final Three Minutes, but Calm in the Press Center

Sarah Engels, a contestant on the BILD Show, has successfully completed the final three minutes of her career. However, the press center at the event was relatively calm, with journalists from all over Europe present. The performance was met with mixed emotions, with some countries celebrating loudly and others remaining quiet.

Sarah Engels hat es geschafft! Die wichtigsten drei Minuten ihres Berufslebens hat sie erfolgreich hinter sich gebracht. Jetzt fällt der ganze Druck ab - auch bei uns Reportern, die Sarah seit mehr als einer Woche auf Schritt und Tritt begleiten!

Sie hat alles gegeben. Ob es am Schluss für einen Top-Platz reicht, entscheiden nun die Jurys und das Televoting. BILD-Show-Chefin Tanja May sitzt in der Halle, erlebt alles hautnah mit.

"Sarah war ganz stark. Kam hervorragend an, lauter Jubel schon als sie auf die Bühne kam. Auch als sie mit den Tänzerinnen performte", sagt sie. Im Pressezentrum war es eher ruhig Trotzdem: Im Pressezentrum mit mehreren hundert Journalisten aus ganz Europa löste Sarahs Auftritt keine großen Emotionen aus.

Wo bei anderen Ländern lautstark gejubelt wurde, bei Dänemark oder Belgien etwa, war es nach Engels Auftritt ruhig. Bei ihrem Rückwärts-Fall während ihres Songs " " ging ein Raunen durch das Publikum in der Halle, im TV wirkte der Stunt weniger spektakulär, was an der Kameraführung von oben liegt





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