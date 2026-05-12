Sarah Engels überzeugt beim ESC-Halbfinale: Zwei Meter freier Fall!

Sarah Engels überzeugte in den ESC-Proben bereits mit ihrer Stunt-Einlage und ihrer sportlichen Fitness. In dem gesamten Halbfinale wird sie auf ihr Team blind verlassen, um mit einer Stunt-Einlage in Aktion zu treten.Expected to take home the victory, Sarah Engels hopes to make the finals with her team and bring home the victory.

Zwei Meter freier Fall! So will Sarah den ESC gewinnen 🎟️🕺 Supersexy und topfit zeigte sich Sarah Engels (33, Mitte) schon bei ihren Proben für den ESC in Wien.

Im Halbfinale vertrauen sie hier bei einer Stunt-Einlage auf ihre Tänzerinnen. Das Feuer lodert in ihr! Am Montagnachmittag zeigte Sarah Engels (33) erstmals ihre ESC-Bühnenperformance vor den Medien. Auch BILD ist live dabei.

Und was für eine Show die Sängerin abliefert. In 'Fire' steckt ordentlich Zunder drin – inklusive einer mutigen Stunt-Einlage, bei der ein Raunen durch die Menge ging! Denn: In der Mitte ihrer Nummer lässt Sarah sich rückwärts in die Arme ihrer vier Tänzerinnen fallen. Und das aus einer Höhe von mehr als zwei Metern!

Hier muss Sarah ihrem Team blind vertrauen: Aus rund zwei Metern lässt sie sich rückwärts in die Arme ihrer Tänzerinnen fallen. Am Anfang war es natürlich eine extreme Überwindung, sich fallen zu lassen. Wenn man da oben steht, ist es schon sehr hoch. Wir sprechen immerhin von etwas über zwei Metern.

Aber ich vertraue meinen vier Mädels zu hundert Prozent und wir haben den Fall tausendmal geprobt





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Esctv Esc Music Live Performance Performance Hunde Show Vorschau Stil Performance Show

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Deutsche ESC-Sängerin Sarah Engels im Interview: 'Eine große Ehre für mich, Deutschland vertreten zu dürfen'Belegt Deutschland beim ESC 2026 wieder einen der letzten Plätze? Wie belastend wäre dies für die zweifache Mutter Sarah Engels, die man seit Jahren aus M...

Read more »

Sarah Engels: Goldene Stiefel und Netzstrumpfhosen sorgen für spektakuläres ESC-LookSarah Engels legt am Dienstag ihr Debüt im ersten ESC-Halbfinale in Wien. Sie ist jedoch kein Konkurrenzníka, da Deutschland als Teil der "Big Five" (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien) bereits automatisch fürs Finale gesetzt ist. Der große Eurovision Song Contest-Finale findet am Samstag statt. Sarah Engels kämpft mit "Fire" um Punkte aus ganz Europa. Ihr extravagantes Outfit, bestehend aus goldenen Stiefeln, langen goldenen Handschuhen und transparentem Netzstrumpfhosen, wird sicher unter den Künstlerinnen mit den stärksten locataires in diesem ESC-Finale anstehen.

Read more »

Sängerin Sarah Engels fürchtet sich nicht vor ESC-BlamageSarah Engels vertritt in diesem Jahr Deutschland beim ESC. Was sie über eine mögliche Niederlage denkt. Diese und weitere VIP-Meldungen lesen Sie hier.

Read more »

ESC 2026 in Wien: Sarah Engels eröffnet ESC-Woche in roter RobeSarah Engels hat den ESC-Auftakt in Wien in einer auffälligen roten Robe absolviert. Das Kleid stammt aus Berlin.

Read more »