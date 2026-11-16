Sarah Engels unterstützt Kinder im Flüchtlingslager Cox's Bazar mit RTL Stiftung

Sängerin Sarah Engels unterstützt als Projektpatin der Stiftung RTL im größten Flüchtlingslager der Welt. Das Projekt der Welthungerhilfe sichert Mädchen in Cox's Bazar Schutz und Zukunft.

Die deutsche Sängerin und zweifache Mutter Sarah Engels engagiert sich als Projektpatin der "Stiftung RTL - Wir helfen Kindern e. V." im größten Flüchtlingslager der Welt. Sie reiste nach Cox's Bazar in Bangladesch, um die dortigen Lebensbedingungen direkt zu erleben und Unterstützung für betroffene Familien bereitzustellen. Ihr Fokus liegt besonders auf Mädchen wie der 13-jährigen Kalima, die trotz unglaublicher Hindernisse Träume von einer Karriere als Ärztin verfolgt. Die Künstlerin nutzt ihre Plattform, um auf die prekäre Situation von über einer Million Rohingya hinzuweisen, die seit 2017 in den hoffnungslos überfüllten Camps leben.

Lebensbedingungen und Sicherheitsrisiken in Cox's Bazar

Die Realität im Camp ist für Sarah Engels als Mutter von tiefem Erschüttern geprägt. Die Jugendlichen und Kinder müssen unter Bedingungen aufwachsen, die ein sicheres und unbeschwertes Dasein praktisch unmöglich machen. Neun Personen schlafen oft dicht gedrängt in einem einzigen kleinen Raum, während sanitäre Einrichtungen für bis zu zwölf zusätzliche Haushalte gemeinsam genutzt werden. Diese Toilettenanlagen lassen sich nicht abschließen und sind nachts vollständig dunkel, was die Sicherheit der Bewohner massiv gefährdet.

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Für Mädchen wie Kalima bedeutet diese Dunkelheit eine existenzielle Bedrohung. Überfälle und Belästigungen sind allgegenwärtige Gefahren, die dazu führen, dass viele Kinder den nächtlichen Gang zur Toilette aus Angst komplett vermeiden. Diese Praxis führt zu schwerwiegenden gesundheitlichen Konsequenzen und unterstreicht die Notwendigkeit dringend benötigter Infrastruktur. Die Angst vor nächtlichen Angriffen hat den Alltag der Kinder bestimmt und ihre Freiheit eingeschränkt, ohne dass eine sofortige Lösung in Sicht wäre.

Wassermangel und hygienische Defizite im Camp

Neben den Sicherheitsrisiken fehlt es den Bewohnern drastisch an sauberem Wasser. Pro Person stehen täglich nur zwanzig Liter zur Verfügung, was weit unter dem deutschen Durchschnitt liegt und gerade einmal zwei Toilettenspülungen entspricht. Dieser Mangel betrifft die gesamte Bevölkerung des Lagers und erhöht das Krankheitsrisiko, insbesondere für Kinder, enorm. Die hygienischen Zustände gelten als dramatisch, was die Gesundheit der Gemeinden weiter belastet und langfristige Entwicklungsziele verhindert.

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Die Stiftung RTL übernimmt sämtliche Kosten für Personal, Produktion und Verwaltung der Hilfsmaßnahmen, da sie sich seit 1996 für Not leidende Kinder weltweit engagiert. Die Organisation wird jährlich vom Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen geprüft und trägt seit 2002 das Spenden-Siegel, was die Seriosität der Mittelverwendung garantiert. Durch den RTL-Spendenmarathon, die längste Charity-Sendung im deutschen Fernsehen, können kontinuierlich Hunderte Kinderhilfsprojekte finanziert werden, um nachhaltige Veränderungen zu erzielen.

Maßnahmen der Welthungerhilfe und zukünftige Perspektiven

Zusammen mit der Deutschen Welthungerhilfe werden konkrete Hilfsmaßnahmen implementiert, um die Situation vor Ort zu verbessern. Ziel ist der Bau sicherer Wasch- und Toilettenanlagen sowie die Installation solarbetriebener Straßenlaternen, die Licht in die dunklen Wege bringen und so die nächtliche Sicherheit erhöhen. Geschützte Anlaufstellen für Frauen und Mädchen werden eingerichtet, um dort Unterstützung zu finden und sich sicher zu fühlen. Rund 30.000 Kinder und Frauen sollen direkt von diesen Projekten profitieren.

Neben der Infrastruktur erhalten die Familien dringend benötigte Hilfsgüter wie Kleidung, Babysachen und Moskitonetze. Speziell für Mädchen und Frauen werden Sets mit Menstruationsprodukten bereitgestellt, um auch in dieser Hinsicht Würde und Hygiene zu gewährleisten. Die Welthungerhilfe engagiert sich seit mehr als 60 Jahren weltweit in Regionen, die von Hunger, Armut und Krisen betroffen sind, um Menschen langfristige Perspektiven zu eröffnen und ihnen in schwierigen Lebenssituationen zu helfen.