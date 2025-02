Sarah Engels ist überglücklich, da ihr Bruder Gianluca Engels und seine Frau Celina Nachwuchs erwarten. Die Sängerin gratulierte ihrem Bruder und seiner Frau unter dessen Instagram-Post mit rührenden Worten. Sarah Engels selbst ist bereits Mutter von zwei Kindern und hat in einem RTL-Interview betont, dass sie ein Familienmensch sei und in Sachen Familienplanung noch offen sei.

Sarah Engels wird Tante! Die Sängerin freute sich riesig über die Baby-News ihres Bruders Gianluca Engels und seiner Frau Celina. Gianluca teilte die Nachricht auf Instagram mit dem Text: „1+1=3. Manchmal behält das Universum kleine Wunder für sich bereit – und du bist eines davon.” Sarah Engles gratulierte ihrem Bruder und seiner Frau unter dem Post und schrieb: „Das schönste Wunder dieser Welt.

Ich freue mich so unendlich für euch beide und weiß, was euch dieses kleine Würmchen jetzt schon bedeutet und das auf dieses kleine Wunder so viele liebende Herzen warten.” Gegenüber RTL erklärte die 32-Jährige bereits, dass sie ein totaler Familienmensch sei und in Sachen Familienplanung das letzte Wort noch nicht gesprochen habe. Sarah Engels ist bereits Mutter von zwei Kindern: Tochter Solea (3) aus ihrer Ehe mit Julian und Sohnemann Alessio (9) aus ihrer Ehe mit Pietro Lombardi.





