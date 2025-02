Sarah Engels wird Tante: Familie freut sich über neues Familienmitglied

Sarah Engels wird Tante! Der Familie der Sängerin steht eine Erweiterung bevor, denn ihre Schwester und ihr Ehemann erwarten ihr erstes Kind im Jahr 2025. Die Freude ist groß bei Sarah Engels, die sich auf das neue Familienmitglied freut und bereits Bilder von dem Strampler und dem positiven Schwangerschaftstest teilt.

Sarah Engels , mit ihrem vollen Stolz, bestätigte die Erweiterung ihrer Familie . Die Sängerin, 32, konnte ihre Freude nicht länger geheim halten: Sie wird Tante . Die zweifache Mutter kann es kaum erwarten, ihren Sohn Alessio, 9, und ihre Tochter Solea, 3, mit dem neuen Familie nmitglied spielen zu sehen. Wie Engels' Bruder Gianluca gemeinsam mit seiner Ehefrau Celine auf Instagram verkündet, erwartet das Paar sein erstes Baby .

Auf ihren Accounts teilen die werdenden Eltern ein Foto von einem Strampler mit der Aufschrift 'born 2025', einem positiven Schwangerschaftstest und einer selbst gedruckten Zeitung, auf dessen Titelblatt unter anderem die Schlagzeile 'Baby Engels coming soon', also 'Baby Engels kommt bald', prangt. Dem Beitrag fügen Gianluca und Celine noch ein Kussfoto von sich hinzu, auf dem sie stolz ein Ultraschallbild ihres Babys in die Kamera halten. Hinter ihnen leuchtet der geschmückte Christbaum, von ihrem kleinen Schatz wissen sie demzufolge schon etwas länger. 'Manchmal behält das Universum kleine Wunder für sich bereit – und du bist eines davon', heißt es zu der entzückenden Ankündigung. Sarah Engels kann ihre Freude für das Paar kaum noch für sich behalten. Nur eine Minute, nachdem der Post online gegangen ist, kommentiert die Sängerin sichtlich gerührt: 'Das schönste Wunder dieser Welt. Ich freue mich so unendlich für euch beide und weiß , was euch dieses kleine Würmchen jetzt schon bedeutet und das auf dieses kleine Wunder so viele liebende Herzen warten '. Die Familie hat nun endlich wieder allen Grund zur Freude. Mit dem ehemaligen Fußballspieler hat Engels die gemeinsame Tochter Solea. Die Tochter kam im Dezember 2021 zur Welt. Aus der Ehe mit Ex-Mann hat die Musikerin Sohn Alessio in die Beziehung gebracht, der im Juni 2025 bereits seinen 10. Geburtstag feiern wird





