Sarah Kellen spricht über exklusive Einladungen im Buckingham Palace - neue Details im Epstein‑Skandal

Sarah Kellen, langjährige Assistentin von Jeffrey Epstein, enthüllt in einer neuen Aussage ihre Teilnahme an einem Abendessen im Buckingham Palace und an Prinzessin Beatrices Geburtstag, wobei sie enge Kontakte zu Prinz Andrew und Ghislaine Maxwell beschreibt.

Im Zuge neuer Enthüllungen im bislang sehr umstrittenen Fall des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein († 66) sind weitere Details ans Licht gekommen, die das Bild um den britischen Königshaus weiter komplizieren.

Die langjährige Assistentin von Epstein, Sarah Kellen (47), hat in einer kürzlich veröffentlichten Aussage angegeben, dass sie zusammen mit Epstein zu einem Abendessen in einer Privatwohnung im Buckingham Palace eingeladen war. Zudem behauptet sie, an der 18. Geburtstagsfeier von Prinzessin Beatrice (37) auf Schloss Windsor teilgenommen zu haben. Kellen, die mehr als ein Jahrzehnt für Epstein gearbeitet hatte, galt laut mehreren Zeugenaussagen als eine der Hauptrekrutiererinnen für junge Mädchen, die in das Netzwerk des US-Milliardärs eingebunden werden sollten.

In ihrer Schilderung beschreibt sie enge Kontakte zu Mitgliedern des britischen Königshauses, insbesondere zu Prinz Andrew, der nach eigenen Angaben während eines Aufenthalts im New Yorker Haus von Epstein und im privaten Anwesen von Andrew anwesend war. Auch Ghislaine Maxwell (64), die bis vor kurzem als enge Vertraute und Mitverantwortliche für die kriminellen Machenschaften von Epstein galt, sei unter den Gästen gewesen.

Maxwell wird von Kellen als zentrale Figur dargestellt, die entscheidend dazu beigetragen habe, Epstein zu dem "Monster" zu formen, das er in der öffentlichen Wahrnehmung ist





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