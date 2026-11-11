Sarah Kuttner beginnt Chemotherapie gegen Brustkrebs mit schwarzem Humor

Moderatorin Sarah Kuttner startet ihre Chemotherapie gegen Brustkrebs. Sie dokumentiert den Prozess auf Instagram und YouTube, um anderen Betroffenen zu helfen.

Die deutsche Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner hat offiziell mit ihrer Chemotherapie gegen die im September diagnostizierte Brustkrebs -Erkrankung begonnen. Die 47-Jährige teilt den Start der Behandlung detailliert auf ihrem Instagram -Profil mit ihren 140.000 Followern und nutzt dabei einen knappen Kommentar mit schwarzem Humor: "O'zapft is." Dieser Ausspruch bezieht sich auf das Bildmaterial, auf dem der Zugang zu ihrem Portkatheter sichtbar ist, über den die Medikamente direkt in die Blutbahn geleitet werden.

Dokumentation des Behandlungsbeginns

Sarah Kuttner möchte ihre Krebserkrankung nicht aus der Öffentlichkeit heraushalten, sondern den Prozess transparent gestalten. Auf einem weiteren Foto zeigt sie den Portkatheter, der als kleiner Zugang unter der Haut im oberen Brustbereich eingesetzt wird. Über einen dünnen Schlauch ist dieser mit einer größeren Vene verbunden. Diese Methode erleichtert Krebspatienten die monatelange Behandlung erheblich, da die Medikamente über den Port verabreicht werden können, ohne dass für jede einzelne Chemotherapie erneut eine Vene am Arm punktiert werden muss. Zudem werden kleinere Venen geschont, die durch bestimmte Chemotherapeutika gereizt oder geschädigt werden könnten.

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Hintergrund der Diagnose und Therapieplan

Kuttner hatte ihre Brustkrebsdiagnose Ende September öffentlich bekannt gegeben. Mitte Oktober erklärte sie in ihrem Podcast "Das kleine Fernsehballett", dass sich der Tumor in ihrer rechten Brust befindet und etwa drei Zentimeter groß sei. Ursprünglich ging sie davon aus, dass eine Antihormontherapie und eine Operation ausreichen würden. Inzwischen steht jedoch fest, dass sie eine Chemotherapie benötigt. Laut Angaben von Sarah Kuttner soll diese Behandlung rund viereinhalb Monate dauern. Anschließend soll die operative Entfernung des Tumors erfolgen. Über die bevorstehende Therapie sagte sie bereits, diese habe ordentlich "Wumms".

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Video-Tagebuch und Selbstironie

Auf ihrem YouTube-Kanal plant Sarah Kuttner ein Video-Tagebuch über ihre Chemotherapie. Am Tag vor Behandlungsbeginn schrieb sie: "Heute ist der letzte Tag vor meiner Chemo." Sie gebe sich angespannt, wolle aber versuchen, regelmäßig von ihren Erfahrungen zu berichten. Vor allem anderen Betroffenen, die selbst Angst vor einer Chemotherapie haben, könnten die Videos helfen. Kuttner habe vor ihrer eigenen Behandlung entsprechende Erfahrungsberichte anderer Patienten angesehen und das als hilfreich empfunden. Typisch für sie ist der selbstironische Zusatz: "Keine Ahnung, ob ich das durchziehe, man darf nicht vergessen, dass ich auch ADHS hab und mir Sachen vornehme, die nicht passieren."

Vorbereitung auf Haarverlust und berufliche Konsequenzen

Auch auf eine der sichtbaren Folgen der Chemotherapie bereitet sich Sarah Kuttner bereits vor: den Verlust ihrer Haare. In ihrem Podcast erklärte sie, dass sie an Heiligabend voraussichtlich keine Haare mehr haben werde. Eine braune Perücke hat sie bereits gekauft. Bei Instagram zeigte sie den Haarersatz zusammen mit Scheren, Kämmen und Haarspangen. Dazu schrieb sie: "Ich habe den Salon offen und schneide mir meine neue alte Frisur jetzt selbst." Auch diesen Moment möchte sie filmen und veröffentlichen. Die Krebstherapie hat zudem Konsequenzen für Kuttners berufliche Pläne. Lesungen zu ihrem Roman "Mama & Sam" wurden abgesagt. Auch ein Teil der für Frühjahr 2027 geplanten Bühnentour ihres Podcasts fällt aus. Jetzt steht erst einmal die Behandlung im Mittelpunkt.