Sarah Kuttner beginnt Chemotherapie und dokumentiert den Kampf

Sarah Kuttner (47) steht kurz vor der Chemotherapie nach ihrer Brustkrebsdiagnose. Die Moderatorin teilt ihre Erfahrungen offen mit Fans.

Die deutsche Moderatorin Sarah Kuttner hat Mitte Oktober öffentlich bekanntgegeben, dass sie an Brustkrebs erkrankt ist. Der Tumor mit einer Größe von rund drei Zentimetern befindet sich in ihrer rechten Brust. Nun steht für die 47-Jährige der nächste schwere Schritt bevor: die Einleitung der Chemotherapie. Während die Anspannung vor der Behandlung steigt, bereitet sie sich auf das vor, was in den kommenden Wochen sichtbar werden wird. Sie rechnet damit, ihre Haare zu verlieren, und der Ersatz liegt schon bereit.

Vorbereitung auf Haarausfall und neuer Salon

Neben einer dunkelbraunen Perücke hat Kuttner Kämme, Haarklammern und Scheren ausgebreitet. Ausgerechnet jetzt eröffnet sie ihren ganz persönlichen Friseursalon. Ihre neue alte Frisur will sie selbst zurechtschneiden. Auf Instagram schreibt sie dazu: "Zweithaar und Endgegner vom Zweithaar. Ich hab den Salon offen und schneide mir meine neue alte Frisur jetzt selbst". Ihre Follower dürfen dabei sein. Kuttner will die Aktion filmen und in den kommenden Tagen auf YouTube zeigen.

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Ehrliche Einblicke in die emotionale Lage

Hinter dem trockenen Humor steckt eine ernste Realität. Kurz vor Beginn ihrer Krebsbehandlung spricht sie offen darüber, wie es ihr geht. In einem Instagram-Video sagt sie: "Heute ist der letzte Tag vor der Chemo, dementsprechend angespannt bin ich ein bisschen". Ihre eigene Gefühlslage fasst sie mit zwei Worten zusammen: angespannt und ungeduldig. Sie möchte zeigen, wie es nach diesem letzten Tag vor der Chemo weitergeht.

Planung eines Video-Tagebuchs trotz Unsicherheit

Auf YouTube plant sie eine Art Video-Tagebuch ihrer Behandlung. Ob sie es tatsächlich durchzieht? Da bleibt sie gewohnt ehrlich: "Keine Ahnung, ob ich das durchziehe. Wir dürfen nicht vergessen, dass ich auch ADHS habe und mir Sachen vornehme, die dann nicht passieren." Vor allem möchte sie mit ihrer Offenheit anderen Betroffenen helfen, die auch Schiss haben. Sie selbst habe vor Beginn der Behandlung ebenfalls solche Einblicke gesucht und fand das toll, solche Videos zu gucken.

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Ursprünglicher Plan ändert sich durch Onkotest

Dass Kuttner nun überhaupt eine Chemotherapie braucht, war zunächst nicht klar. Anfang November hatte sie in ihrem Podcast "Das kleine Fernsehballett", den sie mit Stefan Niggemeier macht, erklärt, dass sie ursprünglich mit einer Antihormontherapie und einer Operation gerechnet hatte. Doch ein sogenannter Onkotest ergab, dass ein wichtiger Schwellenwert für die Therapieentscheidung knapp überschritten worden war. Diese medizinische Einschätzung zwang zur Änderung des Behandlungsplans.

Kommende Schritte und Dokumentation

Sarah Kuttner nutzt ihre Plattform, um transparent über den Prozess zu informieren. Die Dokumentation auf YouTube soll anderen Patienten Orientierung bieten. Der Fokus liegt darauf, Ängste zu nehmen und reale Einblicke in die Zeit vor und während der Therapie zu geben. Die 47-Jährige verbindet persönliche Bewältigung mit öffentlicher Kommunikation, um Solidarität zu schaffen.