Sarah Kuttner begleitet Brustkrebs-Chemotherapie mit Video-Tagebuch

Die Moderatorin Sarah Kuttner dokumentiert ihre Chemotherapie gegen Brustkrebs in einem Vlog auf Youtube. Ein Teil ihrer Podcast-Tour im Frühjahr 2027 muss abgesagt werden.

Die an Brustkrebs erkrankte Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner will ihre Chemotherapie mit einem Video-Tagebuch begleiten. Die 47-Jährige kündigte das in einem Video auf Instagram an, in dem sie sagte, der letzte Tag vor ihrer Chemotherapie sei angebrochen. Geplant ist ein Vlog auf ihrem Youtube-Kanal, in dem die Berlinerin über ihre Behandlung berichten will.

Auslöser ist die Krebsdiagnose, die Sarah Kuttner Ende September öffentlich gemacht hatte. Inzwischen steht fest, dass sie sich einer Chemotherapie unterziehen muss, die auf viereinhalb Monate angelegt ist. Die Ankündigung des Video-Tagebuchs kommt damit kurz vor dem Beginn der Behandlung.

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Video-Tagebuch soll Chemotherapie dokumentieren

Sarah Kuttner plant, ihre Chemotherapie in einem Vlog auf Youtube festzuhalten und regelmäßige Updates zu veröffentlichen. Sie wolle damit Menschen erreichen, die ebenfalls Angst vor einer Chemotherapie haben, sagte sie in dem Instagram-Video. Für sie selbst seien solche Videos hilfreich gewesen, weshalb sie nun selbst Einblicke geben möchte.

Zur Vorbereitung postete Sarah Kuttner Fotos einer braunhaarigen Perücke im Karton sowie von Scheren, Kämmen und Haarklammern. Dazu schrieb sie, sie habe den Salon offen und schneide sich ihre neue alte Frisur nun selbst. Diesen Vorgang will sie ebenfalls filmen und später online stellen.

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Reaktionen aus dem Publikum und offene Worte zur Erkrankung

Sarah Kuttner äußerte sich in dem Video auch selbst zu ihrer Unsicherheit. Sie wisse nicht, ob sie das Vorhaben durchziehen werde, da sie ADHS habe und sich manchmal Dinge vornehme, die dann nicht passierten. Diese offene Haltung kam bei ihren Followern an, die der Moderatorin mit Liebe, Kraft und Zuversicht begegneten.

In den Kommentaren teilten zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer eigene Erfahrungen mit Chemotherapien. Auch in einem früheren Video Ende September hatte Sarah Kuttner ihre Diagnose mit deutlichen Worten beschrieben. Sie zitierte dabei ihre Frauenärztin mit einer drastischen Einschätzung des Befunds, die sie nicht wiedergeben möchte, ohne sie als Ausdruck ihrer Lage zu benennen.

Auswirkungen auf Podcast-Tour und Lesungen

Die Erkrankung wirkt sich unmittelbar auf die Pläne der Autorin aus. Ein Teil der Bühnentour des Podcasts Kleines Fernsehballett im Frühjahr 2027 muss abgesagt werden. Den gemeinsamen Podcast mit dem Journalisten Stefan Niggemeier will Sarah Kuttner laut eigener Aussage aber fortführen.

Zudem sagte die Autorin geplante Lesungen zu ihrem Roman Mama & Sam ab. Mitte Oktober hatte sie in ihrem Podcast berichtet, dass sich der Krebs in ihrer rechten Brust befinde und drei Zentimeter groß sei. Die Therapie bezeichnete sie als eine mit Wumms. Zu Heiligabend werde sie keine Haare mehr haben, kündigte Sarah Kuttner an. Wie es mit dem Video-Tagebuch weitergeht, will sie anhand regelmäßiger Updates auf ihrem Youtube-Kanal zeigen.