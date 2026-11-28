Bisher verlief die Chemotherapie von Sarah Kuttner nach eigenen Angaben 'supercool'. Doch eine erwartete Nebenwirkung setzt nun ein. Auf Instagram zeigt die krebserkrankte Moderatorin den beginnenden Haarausfall.

Bisher verlief die Chemotherapie von Sarah Kuttner nach eigenen Angaben "supercool". Doch eine erwartete Nebenwirkung setzt nun ein. Auf Instagram zeigt die krebserkrankte Moderatorin den beginnenden Haarausfall.

Sarah Kuttner berichtet auf Instagram von einer Nebenwirkung ihrer Chemotherapie: Ihre Haare fallen aus. In einem Video fährt sich die an Brustkrebs erkrankte Moderatorin mit einer Fusselrolle über ihren Kopf. Einzelne kurze Haare bleiben daran kleben.

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"Geht los! Haarausfall an Tag 18 der Chemo", schreibt die 47-Jährige dazu.