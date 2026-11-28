Moderatorin Sarah Kuttner (47) kämpft gegen Brustkrebs. An Tag 18 ihrer Chemo passiert, wovor sie sich gefürchtet hat. Wie sie darauf reagiert, zeigt sie auf Instagram.

Moderatorin Sarah Kuttner kämpft gegen Brustkrebs. An Tag 18 ihrer Chemo passiert, wovor sie sich gefürchtet hat. Der Fusselrollen-Test hat Gewissheit gebracht! Sarah Kuttner fährt in einem Instagram-Video mit der Klebewalze über ihren rasierten Kopf.

Kleine Härchen bleiben hängen. Sarah Kuttner an Brustkrebs erkrankt Ihr Kommentar dazu: „Geht schon los. Haare fallen aus“, sagt Kuttner im Video. Zu dem Clip schreibt sie auf Instagram: „Ein bisschen gruselig, aber nicht sehr.

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Und der Fusselrollen-Test fetzt auch ein bisschen. Also alles im Lot.