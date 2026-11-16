Sarah Kuttner rasiert sich Haare vor Chemo ein

Die Moderatorin Sarah Kuttner teilt auf Instagram ihr Foto mit halbrasierten Haaren. Sie wollte den Haarausfall selbst steuern, statt auf die Chemotherapie zu warten.

Die deutsche Fernsehmoderatorin und Autorin Sarah Kuttner hat am Sonntagabend, den 15. November 2026, ihre Fans über ihr aktuelles Kapitel im Kampf gegen Brustkrebs informiert. Auf ihrem Instagram -Profil präsentierte sie ein Foto, das zeigt, wie sie sich einen Teil ihrer Haare selbst mit dem Rasierer abgehabt hat. Dieser Schritt markiert eine direkte Reaktion auf die kurz zuvor begonnene Chemotherapie, die zur Behandlung ihrer Erkrankung eingesetzt wird. Kuttner nutzt ihre Plattform weiterhin, um offen über ihre gesundheitliche Situation zu berichten und mit ihrer Community in den Austausch zu treten.

Initiative gegen den ungewollten Haarausfall

Die 47-jährige Prominente griff zur Rasierklinge, um selbst die Kontrolle über den Zeitpunkt ihres Haarverlusts zu übernehmen. Anstatt abzuwarten, bis die Medikamente den natürlichen, oft schubweisen Haarausfall verursachen, entschied sie sich für ein proaktives Vorgehen. Kuttner erklärte in ihrem Beitrag, dass sie sich die Haare deutlich früher abrasiert habe als ursprünglich geplant. Der Auslöser dafür war ein starkes Unbehagen an der Passivität, die mit dem bloßen Warten auf die Nebenwirkungen der Behandlung verbunden ist. Sie wollte vermeiden, den Moment der plötzlichen Erkenntnis des eigenen Leidens zu erleben.

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Medizinische Wahrscheinlichkeiten und Ängste

Medizinisch gesehen ist ein fast vollständiger Haarverlust bei der vorgeschriebenen Behandlung der Moderatorin nahezu unausweichlich. Kuttner schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Haare ausfallen, mit fast hundert Prozent ein. Dieser Prozess soll nach ihren bisherigen Erkenntnissen etwa zwölf Tage nach Beginn der Therapie einsetzen. Das physische Erleben dieses Vorgangs, bei dem ganze Haarbüschel beispielsweise in der Dusche landen, wollte sie sich ersparen. Für sie stellt der plötzliche Haarausfall ein zu eindeutiges und schweres Symbol für die Krankheit dar, das sie lieber selbst in die Hand nehmen wollte.

Kommunikation über Gesundheitszustand

Sarah Kuttner ist es seit Langem gewohnt, persönliche Einblicke in ihren Alltag und ihre Gesundheit zu geben. Auf YouTube und in ihrem Podcast teilt sie regelmäßig Updates zu ihrem Wohlbefinden und spricht auch unbequeme Themen wie ihre Ängste offen an. Dieser transparente Kommunikationsstil hat ihr über die Jahre ein hohes Maß an Sympathie und Verbundenheit mit ihrem Publikum eingebracht. Auch in der aktuellen schwierigen Phase setzt sie diese Art der offenen Kommunikation fort, um ihre Follower nicht im Ungewissen zu lassen und ihnen Einblicke zu gewähren.

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Unterstützung und Humor als Bewältigungsstrategie

Neben der physischen Vorbereitung hat sich Kuttner bereits eine Perücke zugelegt, um den Übergang sozial und optisch zu erleichtern. Auf den Bildern zeigt sie sich mit ihrer neuen Haarpracht, die sie selbst noch in Form schneiden möchte. Trotz der schweren Belastung durch die Krebserkrankung behält sie ihren charakteristischen Humor bei. Auf ihrem Instagram-Feed fragt sie ihre Fans humorvoll nach ihren eigenen Aktionen, die sie aus reiner Ungeduld viel zu früh vorgenommen haben. Sie schließt dabei bewusst vorlaunige Aktivitäten wie den Verzehr von Lebkuchen vor dem Dezember aus, was ihre lockere Art im Umgang mit der Situation unterstreicht.

Ziele der öffentlichen Dokumentation

Die Moderatorin verfolgt mit ihrer öffentlichen Dokumentation weit mehr als nur eine reine Informationsfunktion. Sie möchte anderen Menschen Mut zusprechen und Kraft geben. Durch das Teilen ihrer Erfahrungen und Ängste versucht sie, Unsicherheiten zu nehmen und ein Gefühl von Solidarität zu erzeugen. Das Foto mit den halbrasierten Haaren ist somit nicht nur ein persönliches Markenzeichen des neuen Stadiums, sondern auch ein Aufruf zur Resilienz. Kuttner beweist, dass die Krankheit zwar die Haare nehmen kann, aber nicht ihren unverwechselbaren Witz und ihre Stärke.