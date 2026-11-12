Sarah Kuttner startet Chemotherapie bei Brustkrebs

Die 47-jährige Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner hat ihre Chemotherapie gegen Brustkrebs begonnen. Sie dokumentiert den Prozess für ihre Fans.

Die deutsche Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner hat am Mittwoch ihre Chemotherapie gegen Brustkrebs offiziell begonnen. Die 47-Jährige teilte den Start der Behandlung mit einem Video auf Instagram, in dem sie sich selbst beim Verlassen der Klinik zeigte. Auf ihrem Social-Media-Kanal erklärte sie den aktuellen Status mit dem Satz: "Chemobeutel alle leer, Sari voll, jetzt ab nach Hause". Sie versicherte ihren Followern, dass sie sich in den ersten Stunden nach der Infusion noch gut fühle, warnte jedoch davor, dass sich dieser Zustand im weiteren Verlauf der Therapie ändern könnte.

Therapie-Start und Dokumentation der Behandlung

Sarah Kuttner hat angekündigt, den gesamten Behandlungsprozess über ein Video-Tagebuch zu begleiten. Diese Dokumentation umfasst sowohl den medizinischen Eingriff als auch die psychische Vorbereitung auf die Nebenwirkungen. In ihrem ersten Post zeigte sie Bilder eines Portkatheters, der implantiert wurde, sowie der verwendeten Infusionsbeutel. Die Moderatorin bezeichnete den Start mit dem bayerischen Ausruf "O'zapft is!", was den Anfang einer neuen Lebensphase symbolisiert. Sie erklärte, dass sie diese Aufzeichnungen erstellen wird, um Menschen die Angst vor ähnlichen Diagnosen zu nehmen. Eigene positive Erfahrungen mit solchen Video-Updates haben sie zu dieser Transparenz motiviert.

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Vor dem eigentlichen Therapiestart hatte Kuttner bereits einen Beitrag veröffentlicht, in dem sie den Tag als den letzten vor der Chemotherapie charakterisierte. In diesem Vorfeld-Video gab sie zu, emotional angespannt zu sein. Um sich auf den bevorstehenden Haarverlust vorzubereiten, postete sie Fotos von einer braunhaarigen Perücke im Karton. Zudem zeigte sie ein Setup mit Scheren, Kämmen und Haarklammern. Sie schrieb zu diesen Bildern, dass sie ihren Salon öffne, um sich ihre "neue alte Frisur" selbst zu schneiden. Dieses Selbstpflege-Ritual wird sie ebenfalls filmen und in den kommenden Tagen online stellen.

Klinische Details und Bekannte Projekte

Die genauen medizinischen Umstände der Diagnose wurden bereits in einem Podcast im vergangenen Monat offenlegt. In einer Episode Mitte Oktober mit dem Journalisten Stefan Niggemeier erklärte Sarah Kuttner, dass sich der Krebs in ihrer rechten Brust befindet und eine Größe von drei Zentimetern aufweist. Sie betonte im Gespräch, dass die aktuelle Therapie zwar effektiv sei, aber über einen beträchtlichen Wumms verfüge. Als direkte Konsequenz dieser intensiven Behandlung kündigte sie an, dass sie an Heiligabend keine Haare mehr haben wird. Diese prognostizierte Entwicklung unterstreicht die Schwere der medizinischen Maßnahmen, die sie jetzt in Angriff nimmt.

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Neben der Gesundheitskrise hat die Diagnose auch Auswirkungen auf ihr berufliches Schaffen. Sarah Kuttner hat bekannt gegeben, geplante Lesungen zu ihrem Roman "Mama & Sam" abzusagen. Diese Anpassung ihrer Tourneeplanung erfolgt, um sich auf die notwendige Regeneration zu konzentrieren. Gleichzeitig versicherte sie, den Podcast mit Stefan Niggemeier fortzuführen, obwohl der Fokus nun stärker auf der Bewältigung der Erkrankung liegen wird. Ihre Arbeit als Autorin hat sie bereits mit mehreren Romanen etabliert, darunter auch "Mängelexemplar" und "Kurt", von denen beide erfolgreich verfilmt wurden.

Öffentliche Reaktion und beruflicher Hintergrund

Die Ankündigung der Therapie löste eine Welle der Unterstützung in der digitalen Öffentlichkeit aus. In den Kommentaren zu ihrem ersten Video wünschten ihr zahlreiche Nutzer viel Kraft und teilten ihre eigenen Erfahrungen mit Krebstherapien. Dies verdeutlicht die große Reichweite, die Kuttner durch ihre Arbeit erreicht hat. Sie wurde zunächst durch ihre Tätigkeit bei den Musiksendern MTV und Viva einem breiten Publikum bekannt. Später festigte sie ihren Ruf als kritische Stimme im deutschen Journalismus, unter anderem durch die Moderation der Satiresendung "Extra 3" im NDR Fernsehen.

Die Öffentlichkeit wurde über die Diagnose Ende September im Rahmen eines Videos informiert. Damals sagte sie mit einer Mischung aus Sarkasmus und Ernst: "Hi Folks! Endlich wieder schlechte Nachrichten". Sie berichtete, dass sie im Vorfeld zur Krebsvorsorge in der Frauenarztpraxis war und die Diagnose ihrer Ärztin als dramatisch bezeichnete. Diese frühe Transparenz hat es ihr ermöglicht, ihre Community gezielt auf die kommenden Monate vorzubereiten. Mit der heutigen Aufnahme der Chemotherapie beginnt nun die praktische Phase der Krankheitsbewältigung, die sie wie versprochen dokumentiert.