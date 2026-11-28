Die Moderatorin Sarah Kuttner erklärt öffentlich die Auswirkungen ihrer Chemotherapie auf ihre Gesundheit. Sie rät Betroffenen zur Ehrlichkeit und zum Humor im Umgang mit der Erkrankung.

Die deutsche Moderatorin Sarah Kuttner, die aktuell im 47. Lebensjahr steht, nutzt ihre社交媒体-Plattform Instagram, um transparent über die körperlichen Belastungen ihrer Brustkrebs behandlung zu berichten. Durch die offene Kommunikation über die spezifischen Nebenwirkungen der Chemotherapie möchte sie anderen Patientinnen Mut zusprechen und gleichzeitig eine realistische Sicht auf den Krankheitsverlauf bieten.

Haarausfall als sichtbares Zeichen der Behandlung

Sarah Kuttner hat am Tag 18 ihrer Chemotherapie gegen Brustkrebs den Beginn des Haarausfalls bestätigt, indem sie ein Video auf Instagram veröffentlichte. In dem Clip führte sie eine Fusselrolle über ihren rasierten Kopf, woraufhin sich kleine Haarstränge an der Klebefläche festsetzten, was den biologischen Prozess des Haarverlusts eindeutig visualisierte. Die Moderatorin kommentierte diesen Moment mit der festen Aussage: Geht schon los. Haare fallen aus, wobei sie betonte, dass der Vorgang zwar ein bisschen gruselig, aber keineswegs erschreckend sei. Sie fügte humorvoll hinzu, dass der Fusselrollentest ebenfalls ganz gut funktionierte und somit alles im Lot sei.

Also read Sarah Kuttner meldet sich nach Chemotherapie: „War voll aushaltbar“

Eigene Rasur vor Behandlungsbeginn und erste Zyklen

Noch bevor der natürliche Haarausfall einsetzte, traf Sarah Kuttner die proaktive Entscheidung, vier Tage nach Beginn der Chemotherapie selbst zum Rasierer zu greifen, um der Situation zuvorzukommen. Sie erklärte am 15. November in einem früheren Post, dass sie sich bereits zu früh die Hälfte ihrer Haare abrasierte, da ihr die Geduld zum Warten genommen war und sie sich keinen weiteren Stress durch langes Haar während der Behandlung antun wollte. Diese radikale Maßnahme ist Teil des gesamten Behandlungsplans, der insgesamt rund viereinhalb Monate andauern wird. Den ersten Behandlungszyklus bezeichnete Kuttner in einem YouTube-Video als voll aushaltbar, wobei sie zwar gelegentliche Übelkeit erlebte, sich insgesamt aber vergleichsweise gut fühlte. In der Woche nach diesem Bericht erhielt sie ihre zweite Chemotherapie.

Advertisement

Advertisement

Öffentliche Unterstützung und emotionale Resonanz

Für ihren ungeschönten und humorvollen Umgang mit der schweren Erkrankung erhält Sarah Kuttner großen Zuspruch aus der Community. Eine Nutzerin äußerte in den Kommentaren, dass es sehr berührend sei, wie die Moderatorin diesen Weg öffentlich teile, und war sicher, dass ihr Beispiel vielen anderen Frauen, die sich in ähnlichen Situationen befinden, helfen wird. Seit der Diagnose teilt Sarah Kuttner ungeschönte Einblicke in ihren Alltag mit der Krankheit, wobei sie es sich zur Aufgabe gemacht hat, auch in schwierigen Momenten ihren Humor zu bewahren und somit eine unterstützende Rolle für ihre Fans und Mitbetroffene einzunehmen.

Absage der Bühnentour wegen Immunschwächung

Die gesundheitlichen Auswirkungen der Therapie haben jedoch auch direkte berufliche Konsequenzen für die Moderatorin und Autorin, die für ihr Buch Mängelexemplar bekannt ist. Eigentlich war geplant, dass sie im kommenden Frühjahr gemeinsam mit ihrem Podcast-Kollegen Stefan Niggemeier, der 56 Jahre alt ist, auf eine gemeinsame Bühnentour geht. Diese Pläne mussten jedoch angepasst werden, da der erste Teil der Tour bereits abgesagt werden musste. Die Absagen sind notwendig, weil die Behandlung das Immunsystem der Moderatorin in bestimmten Phasen so stark schwächt, dass sie Kontakt zu anderen Menschen strikt meiden muss, um Infektionen zu vermeiden und ihre Gesundheit zu schützen.