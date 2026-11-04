Sarah Kuttner: Tumor aktiver als gedacht, Chemotherapie statt nur OP

Moderatorin Sarah Kuttner muss wegen eines aktiveren Tumors doch eine Chemotherapie durchführen. Die Behandlung dauert vier Monate und führt zu Haarausfall.

Die Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner hat eine unerwartete Wende in ihrem Kampf gegen Brustkrebs erfahren. Mitte Oktober hatte die 47-Jährige ihre Diagnose öffentlich bekannt gegeben und zunächst mit der Hoffnung auf eine schonendere Therapie gerechnet. Neue medizinische Befunde haben diese Pläne jedoch grundlegend verändert und erfordern nun einen aggressiveren Behandlungsansatz.

Onkotest zeigt höhere Tumoraktivität

Ein spezifischer Gentest, der sogenannte Onkotest, lieferte das entscheidende Ergebnis für den weiteren Verlauf. Die Analyse ergab, dass der rund drei Zentimeter große Tumor in der rechten Brust deutlich aktiver ist, als es bei den ersten Untersuchungen angenommen wurde. Ein wichtiger Grenzwert für die Entscheidung zwischen einer reinen Operation oder einer vorangehenden systemischen Therapie wurde knapp überschritten. Dies macht eine Antihormontherapie und eine alleinige Operation unzureichend, um die Krankheit wirksam zu bekämpfen.

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Sofortiger Beginn der medizinischen Maßnahmen

Die Konsequenzen dieser Diagnose sind umgehend. In dieser Woche wird Sarah Kuttner ein sogenannter Port implantiert, ein kleines Gerät unter der Haut, über das die Medikamente verabreicht werden können. Der Prozess läuft nach eigenen Angaben der Künstlerin sehr schnell ab. Bereits an Halloween hatte ihr Onkologe den Anruf getätigt, woraufhin sie sich eine halbe Stunde später im Krankenhaus befand. Dort wurde sie umfassend aufgeklärt und erhielt zudem einen kleinen Metallmarker, der in den Tumor eingesetzt wurde, um Veränderungen während der Behandlung präziser verfolgen zu können.

Haarausfall und Nebenwirkungen als Realität

Kuttner spricht offen über die bevorstehenden körperlichen Folgen der Behandlung, die als besonders intensiv beschrieben wird. Da die Chemotherapie mit viel Wirkung versehen ist, wird der Haarausfall sehr schnell eintreten. Sie plant, sich noch vor dem Beginn der Therapie neue Haare zuzulegen, was humorvoll als Neukauf von Perücken gedeutet werden kann. Für den Verlust ihrer natürlichen Haare hat sie bereits ein Rezept erhalten, und sogar ein Perückenständer wurde verschrieben, um den Alltag mit der neuen Frisur zu erleichtern.

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Berufliche Pause und Tour-Absage

Die Erkrankung zwingt Sarah Kuttner auch zu beruflichen Rückschritten. Ihr geschwächtes Immunsystem während der Behandlung erfordert, dass sie größere Menschenansammlungen meidet, um Infektionen vorzubeugen. Dementsprechend fällt der erste Teil ihrer für das Frühjahr 2027 geplanten Bühnentour aus, für die sie ursprünglich mit ihrem Podcast-Partner Stefan Niggemeier geplant war. Diese Absage betrifft direkt die Zusammenarbeit mit dem 56-jährigen Journalisten und Autor.

Zeitplan und psychologische Bewältigung

Trotz der bitteren Nachricht behält Kuttner ihren typischen Humor bei und verarbeitet die Situation durch Offenheit in ihrem Podcast "Das kleine Fernsehballett". Die Chemotherapie soll voraussichtlich viereinhalb Monate dauern, erst danach ist die geplante Operation vorgesehen. Ein besonders schmerzhafter Gedanke für die Moderatorin ist der Umstand, dass sie an Heiligabend keine Haare mehr haben wird. Dennoch bleibt sie dran und will ihre Karriere weiterhin führen, auch wenn dies eine Pause auf der Bühne bedeutet.