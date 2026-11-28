Nach ihrer zweiten Chemotherapie fallen bei Sarah Kuttner die ersten Haare aus. Auf Instagram zeigt sie, wie sie mit den Veränderungen umgeht.

Nach ihrer zweiten Chemotherapie fallen bei Sarah Kuttner die ersten Haare aus. Auf Instagram zeigt sie, wie sie mit den Veränderungen umgeht.zeigt sie nun, dass die Behandlung erste sichtbare Folgen hat: Ihre Haare fallen aus.

Mit ihren regelmäßigen Einblicken in den Krankheitsverlauf möchte sie auch andere Betroffene erreichen. Wir haben Ihnen eine E-Mail geschickt Öffnen Sie nun Ihr E-Mail-Postfach - hier finden Sie eine E-Mail von uns. Bestätigen Sie Ihre Anmeldung zum Newsletter, indem Sie auf den Link in der E-Mail klicken. In dem Video fährt sich die 47-Jährige mit einer Fusselrolle über ihren bereits abrasierten Kopf.

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Dabei bleiben erste Haare an der Rolle hängen. Zu dem Clip schreibt Kuttner: „Ein bisschen gruselig, aber nicht sehr. Und der Fusselrollentest fetzt auch ein bisschen. Also alles im Lot.