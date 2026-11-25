Die Journalistin Sarah Maria Sander bricht ihr Schweigen über massive antisemitische Drohungen nach dem 7. Oktober. Sie warnt vor einer schleichenden Zensur durch Angst in der digitalen Öffentlichkeit.

Die Berliner Journalistin Sarah Maria Sander hat am 7. Oktober 2023 eine neue Dimension ihres beruflichen Engagements betreten, die ihr Leben fundamental verändert hat. Seit diesem Datum berichtet sie öffentlich über den Aufstieg des Antisemitismus und die damit verbundenen Gefahren für die demokratische Gesellschaft. Ihre Offenheit hat jedoch zu einer massiven Eskalation digitaler Gewalt geführt, die ihren Alltag seither bestimmt. Fast täglich erreicht die 31-jährige Autorin hasserfüllte Nachrichten, die nicht nur Beleidigungen, sondern auch explizite Morddrohungen und Ankündigungen sexualisierter Gewalt enthalten.

Explosive Eskalation nach Berichterstattung aus Israel

Die Journalistin reiste eigenständig nach Israel, um direkt vor Ort über die Gräueltaten des Massakers vom 7. Oktober zu berichten. In ihren kurzen Reportagen und Videos für YouTube und Instagram thematisierte sie die Situation der Geiseln sowie den Beschuss im Norden Israels und die allgemeine Bedrohungslage für jüdische Menschen. Seit dieser öffentlichen Auseinandersetzung ist das digitale Postfach von Sarah Maria Sander regelrecht explodiert. Je größer ihre Reichweite wuchs, desto brutaler und expliziter wurden die Angriffe auf sie persönlich.

Also read Behörden sehen nach Drohungen gegen Schulen 'keine konkrete Gefährdung'

Unter dem Deckmantel politischer Anteilnahme scheint sich eine Grenze aufzulösen, die zuvor als selbstverständlich galt. Judenhass wird in einer Form ausgelebt, die zuvor kaum vorstellbar war. Die Drohungen zielen nicht nur auf die Journalistin ab, sondern auch auf ihre Familie. User fordern sie sogar zum Selbstmord auf und tauschen schreckliche Fantasien über Gewalt aus. Die数字ale Gewalt hört nicht auf, wenn das Smartphone weggelegt oder der Laptop zugeklappt wird, sondern verfolgt die Autorin physisch in ihren Alltag.

Alltagseinschränkungen und psychologische Belastung

Das Leben in Berlin hat sich für Sarah Maria Sander durch die anhaltende Bedrohungslage erheblich eingeschränkt. Sie bewegt sich vorsichtiger durch die Stadt, die sie zu ihrer Heimat gemacht hat, und nimmt eine permanent aufmerksame Haltung ein. Es ist zu ihrem Normalzustand geworden, ständig über die Schulter zu blicken, wenn sie das Haus verlässt. Im öffentlichen Nahverkehr oder auf der Straße beobachtet sie den Raum genau, scannt die Umgebung und prüft, wer ihr gegenübersteht und wie Menschen sie wahrnehmen.

Advertisement

Die psychologische Belastung durch diese permanente Überwachungssituation ist immens. Sarah Maria Sander lebt sehr zurückgezogen, stark eingeschränkt und befindet sich fast dauerhaft in einem Zustand erhöhter Anspannung und Wachsamkeit. Selbst vertraute Orte wirken plötzlich gefährlich, da jede Interaktion im öffentlichen Raum von der Angst begleitet sein kann, erkannt oder angegriffen zu werden. Die Freiheit, sich in der eigenen Stadt frei zu bewegen, ist durch die Angst vor antisemitischen Attacken massiv eingeschränkt.

Rechtsdurchsetzung scheitert an mangelnder Verfolgung

Parallel zu den persönlichen Leidenserfahrungen kritisiert die Autorin massiv die fehlende rechtliche Konsequenz für die Täter. Fast alle von ihr erstatteten Anzeigen blieben ohne Erfolg und verlaufen oft spurlos im Sand. Es gelingt den Ermittlungsbehörden häufig nicht, die anonymen Absender der Drohungen zu ermitteln. Dieser Mangel an Strafverfolgung erzeugt ein Gefühl der Straffreiheit im digitalen Raum, das die Täter weiter ermutigt und die Opfer zusätzlich in ihre Isolation treibt.

Interne Sicherheitskreise äußerten gegenüber der Journalistin die Befürchtung, es könnte sicherer sein, wenn sie in Israel bliebe, da die Lage dort im Vergleich zu den anhaltenden digitalen und potenziell physischen Bedrohungen in Berlin als stabiler empfunden wird. Eine andere Option, die angedeutet wurde, wäre ein vollständiger Rückzug aus der öffentlichen Berichterstattung. Doch Sarah Maria Sander weigert sich, diesen Weg zu gehen, da sie befürchtet, dass die Antisemiten und die Hasskulturen sonst gewonnen hätten.

Gefahr für die demokratische Öffentlichkeit und Meinungsfreiheit

Die anhaltende Toleranz von digitaler Gewalt hat Folgen, die weit über die Person der einzelnen Journalistin hinausgehen. Es führt dazu, dass jüdische Stimmen und Perspektiven aus Israel im digitalen Raum zunehmend verstummen. Viele Menschen fürchten um ihr Leben und scheuen den hohen Preis, den sie für das öffentliche Sprechen zahlen müssen. Wenn jüdische Menschen aus Angst vor Morddrohungen, Vergewaltigungsfantasien und antisemitischen Beleidigungen ihre Stimme nicht mehr erheben, ist dies ein eklatantes Armutszeugnis für die gesamte Gesellschaft.

Advertisement

Der Vorfall demonstriert die Notwendigkeit eines wirksameren Schutzes für Minderheiten und die Aufrechterhaltung einer diskursiven Demokratie. Solange die digitale Gewalt unausweichlich bleibt und die Täter unbehelligt agieren können, entsteht eine schleichende Zensur durch Angst. Sarah Maria Sander bricht die Mauer des Schweigens, um auf diese strukturelle Gefahr hinzuweisen und zu verdeutlichen, warum der Schutz freier Meinungsäußerung vor allem dort geleistet werden muss, wo sie am stärksten bedroht ist.