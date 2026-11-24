Am 1. Dezember übernimmt Sarah Thonig die Rolle der Christin Lange im ZDF-Tatort. Sie löst die langjährige Kultfigur Miriam Stockl ab, die 25 Jahre im Team war.

Am 1. Dezember um 19.25 Uhr besetzt Schauspielerin Sarah Thonig die Position der Polizeisekretärin in der ZDF -Reihe " Rosenheim-Cops". Die 34-Jährige übernimmt damit die Rolle der Christin Lange und folgt auf ihre Vorgängerin Marisa Burger. Diese hat die Figur der Miriam Stockl 25 Jahre lang verkörpert und gilt als fester Bestandteil der Mordkommission in München.

Wechsel im ZDF-Tatort Team

Der Wechsel im Sekretariat der fiktiven Polizeidirektion ist ein bedeutendes Ereignis für die beliebte Krimiserie. Sarah Thonig tritt die Nachfolge von Marisa Burger an, die unter Fans vor allem für ihren Kultspruch "Es gabat a Leich!" bekannt wurde. Mit diesem Schritt beendet ZDF eine Ära, die über ein Vierteljahrhundert bestand. Die neuen Produzenten und das Team setzen bewusst auf eine Erneuerung, während sie an der Struktur der Ermittlungen festhalten.

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Beruflicher Werdegang der Schauspielerin

Thonig ist dem Publikum bereits vertraut, da sie schon mit elf Jahren vor der Kamera stand. Bei diesem ersten Einsatz war sie gemeinsam mit Alexander Duda zu sehen, der heute die Rolle des Polizeidirektors Gert Achtziger spielt. Im weiteren Verlauf ihrer Karriere sah man sie in kleineren Rollen in Serien wie "Sturm der Liebe" und "Dohoam is Dahoam". Eine ihrer Hauptrollen hatte sie zudem in der Jugendserie "Hotel 13" inne.

Im Jahr 2014 stieg Thonig aus dem Schauspielgeschäft aus, um an der Ludwig-Maximilians-Universität in München Kommunikationswissenschaften zu studieren. Die kleineren Engagements zuvor passten sich gut in ihren Studienplan ein. Jetzt markiert der Einstieg in "Rosenheim-Cops" einen großen Karrieresprung für die Schauspielerin. Parallel dazu läuft sie mit einer Hauptrolle in dem Film "Kommissar Jennerwein - Hochsaison" seit November in den Kinos.

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Charakterunterschiede und Neuerungen

Die neue Figur Christin Lange soll keine Kopie der ehemaligen Figur Miriam Stockl sein. Während Stockl für ihre bunten Kleider bekannt war, wird dies bei Thonigs Figur voraussichtlich anders aussehen. Auch der Kaffee als typisches Getränk des Büros wird ersetzt. Die neue Sekretärin trinkt stattdessen Tee und isst oft, weshalb sie einen eigenen Kühlschrank in ihr Büro erhält.

Diese Unterschiede sollen einen frischen Wind in das Team bringen. Das Team der "Rosenheim-Cops" umfasst neben dem neuen Sekretariat weiterhin die Empfangsdame Marianne Grasegger, gespielt von Ursula Maria Burkhart, sowie den bereits erwähnten Polizeidirektor Gert Achtziger. Die Serie hat im Durchschnitt drei Millionen Zuschauer pro Folge und bleibt damit eine derquotenstärksten Serien im deutschen Fernsehen.

Neuer Alltag und persönliche Routinen

Für Sarah Thonig bedeutet die Rolle einen grundlegend neuen Lebensrhythmus. Sie erklärt, dass sie nun jeden Morgen sehr früh aufsteht, um ihre Routinen einzuhalten. Ihr Wecker klingelt um 4.50 Uhr, unabhängig davon, ob an diesem Tag gedreht wird oder nicht. Diese strikte Struktur hilft ihr, den Wechsel in den Alltag zu bewältigen.

Wenn der Drehtag in München beendet ist, wartet auf die Schauspielerin ein völlig anderes Universum. In ihrer Freizeit entfaltet sie eine andere Seite ihrer Persönlichkeit. Sie ist eine große Fanatin der Franchises "Harry Potter" und "Star Wars". Besonders gerne verbringt sie Zeit damit, Szenen und Elemente aus beiden Welchen im Detail mit Lego-Bausteinen nachzubauen. Dies gibt ihr einen Ausgleich zur intensiven Arbeit in der Krimi-Reihe.