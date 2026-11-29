Sarah Thonig steigt als Hauptdarstellerin in die ZDF-Krimiserie "Die Rosenheim-Cops" ein. Sie ersetzt Marisa Burger und spielt nun die zentrale Rolle der Polizeisekretärin Christin Lange.

Die ZDF -Krimiserie " Die Rosenheim-Cops" tritt eine neue Ära an, da Sarah Thonig ihre Position im Ensemble erheblich ausweitet. Die 34-jährige Schauspielerin, die in der Vergangenheit oft nur als Nebenfigur am Empfang präsent war, übernimmt ab Dienstagabend ab 19.25 Uhr die Hauptrolle der Polizeisekretärin Christin Lange. Damit beginnt ein wesentlicher Wandel in der langjährigen Fernsehserie, bei der Thonig nun nicht mehr nur im Hintergrund agiert, sondern fest in den Ermittlungen des Kommissariats verankert ist.

Ersetzung von Marisa Burger im Sekretariat

Sarah Thonig folgt damit der Schauspielerin Marisa Burger, die die vorherige Rolle der Frau Stockl seit 2015 verkörperte. Burger hat die Serie nach fast 25 Jahren verlassen und damit eine der festen Säulen der Krimreihe freigegeben. Die Produktion setzte auf eine transparente Lösung, da Burger den Mitgliedern des Teams zuvor mitteilte, dass sie ihren Vertrag zum Jahresende beenden würde. Anstatt eine komplett neue Schauspielerin für die Stelle zu suchen, entschied man sich dafür, Thonigs existierende Figur aufzuwerten.

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Diese Entscheidung ermöglichte es der Crew, eine nahtlose Transition zu gewährleisten, ohne die etablierte Dynamik des Teams zu zerstören. Thonig gab an, dass es mehrere Optionen gab, darunter die Neuauflage der Stelle. Letztlich entschied man sich für die Integration von Christin Lange direkt in das Sekretariat, wo nun ein neuer Schreibtisch bereitsteht. Die Umstrukturierung im Büro des Kommissariats wurde konkret vorbereitet, um Thonigs neue Präsenz räumlich und handlungslogisch zu integrieren.

Neue Herausforderungen und persönliche Anpassung

Der Wechsel von einer Nebenrolle zur Hauptrolle bringt für Sarah Thonig drastische Änderungen im Arbeitsalltag mit sich. Sie studiert derzeit im Hauptfach Kommunikationswissenschaft und im Nebenfach Soziologie, was ihr in den vergangenen Jahren noch flexible Zeitpläne ermöglichte. Mit der neuen Position im Polizeisekretariat entfällt diese Flexibilität zugunsten eines drehintensiveren Pensums. Thonig erkannte spät die volle Tragweite dieser Veränderung für ihre persönliche Balance und ihren Zeitplan.

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Um mit der erhöhten Anzahl an Drehtagen zurechtzukommen, hat Thonig ihre täglichen Routinen radikal umgestellt. Sie steht nun gegen 5 Uhr morgens auf, was für eine Person mit ihrem Schlafrhythmus eine enorme Disziplin erfordert. Sie legt Wert darauf, diese frühe Aufstehzeit konsequent durchzuhalten, selbst wenn sie an Drehtagen später abgeholt wird. Dieser strikte Plan hilft ihr, innere Unruhe zu vermeiden und die Energie für die intensiven filming-Sessions aufrechtzuerhalten.

Integrierte Unterstützung der Ermittlungen

In ihrer neuen Funktion unterstützt Sarah Thonig als Christin Lange aktiv Kommissar Sven Hansen, gespielt von Igor Jeftić, bei seinen Ermittlungen. Die beiden Charaktere agieren nun nicht nur als separate Einheiten, sondern als eng verbündete Kollegen. Hansen, 55 Jahre alt, profitiert von der neuen Unterstützung im administrativen und koordinativen Bereich des Büros. Diese enge Verzahnung macht die Interaktion zwischen den Figuren vor der Kamera natürlicher und vertieft die Handlungsebene der Serie.

Die Dynamik zwischen Hansen und der neuen Sekretärin wird voraussichtlich ein neues Element in der Serienstruktur sein. Während die Serie bisher auf dem bewährten Schema von Fall zu Fall arbeitete, gewinnt die Ebene der Bürokratie und Koordination im Hintergrund an Bedeutung. Thonigs Figur bringt dabei eine frische Perspektive ein, die sich von der vorherigen Besetzung unterscheidet und die Geschichte in neue Richtungen lenkt.

Charakteristische Merkmale der neuen Rolle

Im Vergleich zur Vorgängerin Frau Stockl, die durch den Satz "Es gabat a Laich" bekannt wurde, bringt Christin Lange ein anderes Markenzeichen in die Serie ein. Sie isst während ihrer Arbeit am Schreibtisch ständig etwas, was zu einem wiederkehrenden Gags wird. Um dies authentisch darzustellen, erhielt Thonig in ihrer ersten Folge als Sekretärin einen kleinen Kühlschrank als Requisit.

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Die Ausfüllung dieses Kühlschranks wird mit dem Produktionsteam abgestimmt, um sicherzustellen, dass die Schauspielerin während der langen Drehzeiten Zugang zu passendem Essen hat. Dieses Detail unterstreicht die menschliche und entspanntere Komponente, die Thonig in ihre Rolle einbringt. Es dient nicht nur der Komik, sondern zeigt auch den Alltag im Bürokommissariat aus einer neuen, alltäglicheren Perspektive. Die Serie nutzt diese kleinen Charakterzüge, um die Identifizierbarkeit der Figuren mit dem Publikum zu stärken, während die Hauptmordermittlung weiter im Vordergrund steht.