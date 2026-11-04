Sarkasmus bei Bares für Rares: Gaby Sengstock lehnt Angebot ab

Gaby Sengstock bietet ein altes Endoskop bei Bares für Rares an. Experte Sven Deutschmanek und Händler Walter Lehnertz bieten 100 Euro, doch sie weigert sich.

Die Teilnehmerin Gaby Sengstock hat ein Angebot des Antikhändlers Walter Lehnertz bei der ZDF -Show Bares für Rares zurückgewiesen. Obwohl der Experte Sven Deutschmanek den Marktwert des mitgebrachten Objekts bestätigte und der Händler bereit war, den geforderten Preis zu zahlen, entschied sich die Verkäuferin gegen den Verkauf. Dieses Verhalten widerspricht der üblichen Logik der Sendung, bei der Einigung auf den Wunschpreis meist das Ziel ist.

Das mitgebrachte historische medizinische Gerät

Gaby Sengstock brachte ein altes Endoskop zur Aufzeichnung mit, das sie früher als Dekoartikel von einer pensionierten Ärztin erhalten hat. Das medizinische Instrument diente ursprünglich der Diagnoseerstellung durch Gewebeeinsicht, gilt heute aber als veraltet. Im Gegensatz zu modernen bildgebenden Verfahren wird das Relikt heute eher zur Inspektion schwer zugänglicher Stellen bei der Fahrzeugreparatur genutzt. Der Experte Sven Deutschmanek schätzte den Zustand als funktionstüchtig ein und taxierte den Gegenstand auf einen Wert zwischen 100 und 120 Euro.

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Die ablehnende Haltung der Verkäuferin

Trotz der realistischen Bewertung und des vorliegenden Angebots von 100 Euro durch Walter Lehnertz lehnte Gaby Sengstock den Deal ab. Sie hatte sich einen Preis von 100 bis 150 Euro vorgestellt, was im Rahmen der Schätzung lag, doch die finale Summe reichte ihr plötzlich nicht mehr aus. Nach der Zusage durch den Händler schlug Sven Deutschmanek resigniert die Hände vor dem Kopf zusammen, da er die weitere Entwicklung bereits vorausahnte. Die Verkäuferin nutzte die Händlerkarte lediglich, um ihr Ziel zu prüfen, nicht um tatsächlich zu verkaufen.

Emotionale Reaktionen und geplante Spenden

Die Zurückweisung des Angebots führte zu sichtbarer Enttäuschung auf beiden Seiten des Tisches. Gaby Sengstock erklärte ihren Plan, das Gerät stattdessen einem Museum zu schenken. Diese Geste wurde als feiner Zug gewertet, jedoch erschien der Besuch der Trödelshow im Nachhinein sinnlos, da der eigentliche Verkaufswunsch nicht konsequent verfolgt wurde. Die Absicht, für den gewünschten Preis zu handeln, sollte eigentlich Grundvoraussetzung der Teilnahme bleiben, da die Initiative stets von den Teilnehmern selbst ausgeht.

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Finanzielle Konsequenzen für die Teilnehmer

Der verpasste Verkauf hatte direkte finanzielle Folgen für Gaby Sengstock. Ursprünglich wollte sie ihren Freund und ihre Nachbarin vom Erlös zum Essen einladen, nun muss sie die Kosten für das Essen selbst tragen. Statt einer gemeinsamen Mahlzeit muss sie sich an den Herd stellen. Dieser Fall dient als Beispiel dafür, wie ein zu starrer Festpreis oder unklare Motive zum Verlust von bares Geld führen können, obwohl eine Einigung möglich gewesen wäre.

Hintergrund des Sendekonzepts und Ausstrahlung

Das Konzept der Sendung hat sich in über 2.000 Folgen nicht verändert. Sachverständige bewerten die mitgebrachte Ware, bevor im Händlerraum um den Verkaufspreis gefeilscht wird. In der Regel wird sich über ein Angebot gefreut, wenn es den Wunschpreis erreicht. Bares für Rares läuft werktags um 15:05 Uhr im ZDF. Wiederholungen strahlt der Ableger ZDF Neo um 10:55 Uhr und um 19:20 Uhr aus.