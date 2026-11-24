Nicolas Sarkozy und Carla Bruni-Sarkozy müssen sich Ende 2027 wegen Zeugenmanipulation verantworten. Der Prozess betrifft die Affäre um den verstorbenen Zeugen Ziad Takieddine und die Rolle der Paparazzi-Vermittlerin Michèle Marchand.

Das französische Polit-Paar Nicolas Sarkozy und Carla Bruni-Sarkozy steht vor einer gemeinsamen juristischen Herausforderung. Beide müssen sich Ende 2027 vor einem Pariser Strafgericht verantworten. Der zentrale Vorwurf lautet Zeugenmanipulation in einer langjährigen Ermittlung.

Detaillierte Vorgeschichte des Verfahrens

Die Untersuchungsrichter haben die Entscheidung getroffen, den 71-jährigen Ex-Präsidenten und seine 58-jährige Ehefrau gemeinsam vor Gericht zu stellen. Dies wird von beiden Parteien als äußerst unangenehm empfunden, doch die rechtliche Lage zwingt zu diesem Schritt. Die Anklage bezieht sich auf die mutmaßliche Beeinflussung eines Schlüsseldeponenten im früheren Verfahren.

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Zentrales Objekt der Ermittlungen ist der 2020 verstorbene französisch-libanesische Geschäftsmann Ziad Takieddine. Er war als Belastungszeuge entscheidend für die Frage, ob der Präsidentschaftswahlkampf von 2007 illegal finanziert wurde. Die Justiz untersucht nun, ob Takieddine dazu gebracht wurde, seine ursprünglichen Aussagen gegen Sarkozy zurückzunehmen.

Rolle der Beteiligten und Beweismittel

Im Fokus steht auch die Paparazzi-Vermittlerin Michèle Marchand. Sie wird vorgeworfen, bei der Verschleierung der Einflussnahme auf den Zeugen geholfen zu haben. Die 79-Jährige soll Kontakte zu Personen unterhalten haben, die an der als Operation "Rettet Sarkozy" bekannt gewordeten Aktion beteiligt waren. Nach Ansicht der Ermittler soll dabei auch Geld geflossen sein, um die Kehrtwende des Zeugen zu erzwingen.

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Takieddine selbst kann in diesem neuen Verfahren nicht mehr aussagen, da er im September 2025 im Libanon verstarb. Dennoch bleibt sein widersprüchliches Verhalten im Zentrum. Er hatte 2020 seine Belastungsaussagen zunächst widerrufen, belastete den Ex-Präsidenten später jedoch wieder. Diese Unklarheit ist der Hauptgrund für die aktuelle Anklage der Manipulation.

Auswirkungen und kommende Urteile

Für Nicolas Sarkozy ist die Zeit drängend. Bereits kommenden Montag fällt das Berufungsurteil in der eigentlichen Libyen-Affäre. Die Staatsanwaltschaft fordert in diesem separaten Verfahren sieben Jahre Haft. Dieses Urteil kommt auf dem Höhepunkt der neuen Anklage wegen Zeugenmanipulation.

In der ersten Instanz war Sarkozy im Zusammenhang mit der mutmaßlichen Finanzierung des Wahlkampfs 2007 mit Geldern aus Libyen zu fünf Jahren verurteilt worden. Die Anhebung der Strafforderung der Staatsanwaltschaft auf sieben Jahre unterstreicht die Schwere der rechtlichen Lage. Carla Bruni-Sarkozy bestreitet die Vorwürfe ihrerseits, wobei die Unschuldsvermutung für alle Angeklagten gilt.