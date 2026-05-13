Sarro A. sitzt in Untersuchungshaft wegen Verdachts des Vergewaltigungsdelikts

Inhaber eines Kiosks in Hannover sitzt in Untersuchungshaft, weil er einem Mädchen im Hinterzimmer seines Ladens die sexuelle Vordergrundgestellt hat. Vorher war er mehrfach für kriminelle Taten und Drogenkonsum aufgefallen.

Seit vergangenem Donnerstag sitzt Kiosk-Inhaber Sarro A. (46) in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: Er soll im Hinterzimmer seines Ladens eine 21-Jährige vergewaltigt habe n! Sein Geschäft in Hannovers Oststadt hat unter Anwohnern seit Jahren einen zweifelhaften Ruf.

Denn der Familienvater soll immer wieder besonders an jungen Kundinnen ein unprofessionelles Interesse gezeigt haben. Zwei Frauen zeigten ihn später an, weil er sie im Hinterzimmer mit Alkohol und Drogen gefügig gemacht haben soll. Im Mai 2022 erhielt Sarro A. (11 Vorstrafen, u.a. Abgabe von Rauschgift an Minderjährige) vom Amtsgericht Hannover. In der Berufung hob das Landgericht das Urteil wieder auf.

Das Gericht verurteilte ihn wegen sexueller Nötigung in einem Fall zu 22 Monaten Haft auf Bewährung. Das Urteil wurde lautauf BILD-Anfrage mitteilte, steht der 46-Jährige in Verdacht, vergangene Woche eine 21-Jährige in seinem Hinterzimmer vergewaltigt zu haben. Nach einer Durchsuchung des Objekts wurde Sarro A. von Kripo-Beamten abgeführt. Ein Richter erллю̈ Haftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr





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