Sartorius Stedim Biotech: Kapitalstruktur am 31. Oktober 2026

Sartorius Stedim Biotech hat die Anzahl der Aktien und Stimmrechte für den 31. Oktober 2026 bekannt gegeben. Das veröffentlichte Kapital umfasst 97.330.405 Anteile.

Die Gesellschaft Sartorius Stedim Biotech SA mit Sitz in Aubagne in Frankreich hat am zweiten November 2026 eine offizielle Erklärung zu ihrer Kapitalstruktur veröffentlicht. Diese Mitteilung betrifft den Stichtag am 31. Oktober 2026 und bezieht sich auf die Anzahl der Anteile sowie die damit verbundenen Stimmrechte, die das ausgegebene Kapital der Gesellschaft ausmachen.

Offizielle Bekanntgabe des Stichtags

Die Veröffentlichung erfolgte im Einklang mit dem Artikel L 233-8-II des französischen Handelskodex sowie Artikel 223-6 der allgemeinen Vorschriften der französischen Finanzmarktaufsichtsbehörde AMF. Der Aussteller ist ausschließlich für den Inhalt dieser Ankündigung verantwortlich. Die Daten wurden im Rahmen der regelmäßigen regulatorischen Offenlegungspflichten für börsennotierte Unternehmen in Frankreich bereitgestellt, um Transparenz über die Besitzverhältnisse zu gewährleisten.

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Die offizielle Bekanntgabe des Stichtags ist ein standardmäßiger Bestandteil der Compliance-Prozesse. Sartorius Stedim Biotech SA stellt sicher, dass alle maßgeblichen Anteilseigner und potenziellen Investoren die aktuellen Zahlen kennen. Dies ermöglicht eine fundierte Bewertung der Stimmrechtsverhältnisse und der Kapitalstruktur des Unternehmens am specified Datum.

Details zum ausgegebenen Kapital

Laut den offiziell gemeldeten Zahlen umfasst das Gesamtausgabekapital der Gesellschaft zum 31. Oktober 2026 exakt 97.330.405 Aktien. Diese Anzahl beinhaltet auch die eigenen Anteile, die das Unternehmen als Schatzhausaktien oder Treasury Shares hält. Diese Position ist entscheidend für die Berechnung der tatsächlich im Umlauf befindlichen Aktien und beeinflusst die berechneten Kennzahlen für die Marktkapitalisierung.

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Die Angabe der Anzahl der Aktien ist von zentraler Bedeutung für Aktionäre, da sie die Grundlage für Dividendenzahlungen und Stimmrechtsverletzungen bildet. Die genaue Zahl von 97.330.405 Anteilen reflektiert den Status des Kapitals nach allen im Berichtszeitraum stattgefundenen Transaktionen. Investoren nutzen diese Information, um ihre Beteiligungen präzise zu beziffern.

Umfang der Stimmrechte

Neben der Anzahl der Anteile wurden auch die damit verbundenen Stimmrechte detailliert aufgeschlüsselt. Die Gesamtzahl der theoretischen Stimmrechte belief sich am Stichtag auf 164.924.442. Dieser Wert spiegelt die maximale Anzahl von Stimmen wider, die basierend auf der absoluten Anzahl der gehaltenen Anteile möglich wäre, ohne Berücksichtigung von Beschränkungen.

Der entscheidende Unterschied zwischen theoretischen und netten Stimmrechten liegt in der Behandlung von treasury shares. Da das Unternehmen eigene Anteile hält, die keine Stimmrechte besitzen, ist die Zahl der Netto-Stimmrechte niedriger. Diese Differenz ist ein wichtiger Indikator für die tatsächliche Kontrollstruktur des Unternehmens. Anleger müssen verstehen, dass nicht alle ausgegebenen Aktien auch stimmfähig sind.

Die Gesamtzahl der Netto-Stimmrechte betrug am 31. Oktober 2026 exakt 164.903.992. Diese Zahl ist die rechtlich relevante Größe für Hauptversammlungen und Beschlussfassungen. Sie bestimmt, wie viele Stimmen tatsächlich für oder gegen einen Antrag abgegeben werden können. Die hohe Anzahl der Stimmrechte unterstreicht die Größe des börsennotierten Anteils am Unternehmen.

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Unternehmensdaten und Kontakt

Sartorius Stedim Biotech SA ist unter der Adresse Avenue de Jouques, CS 91051 Z. I. Les Paluds, 13400 Aubagne, Frankreich ansässig. Die Kontaktinformationen für Presse- und Investorenanfragen umfassen die Telefonnummer plus 33 44 284 5600 und die E-Mail-Adresse sartorius.presse@sartorius.com. Die offizielle Internetpräsenz unter www.sartorius.com bietet weitere Details zum Unternehmensprofil.

Das internationale Securities Identification Number Code, kurz ISIN, für die Aktien lautet FR0013154002. Die Aktie wird an der Börse Euronext DIM gehandelt. Diese regulatorische Datei wurde über den EQS News Service verbreitet, was die Authentizität und den offiziellen Charakter der Meldung bestätigt. Die Veröffentlichung erfolgt im Interesse der fairen Information aller Marktteilnehmer.