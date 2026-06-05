Sasa Kalajdzic: Die unfassbare Rückkehr eines Kämpfers

Nach drei Kreuzbandrissen und über 1600 Tagen ohne Pflichtspiel wurde Sasa Kalajdzic für die WM 2026 nominiert. Seine Geschichte ist eines der größten Comebacks des Fußballs.

Die Geschichte von Sasa Kalajdzic ist eine der außergewöhnlichsten Comeback -Geschichten im modernen Fußball. Der 1,98 Meter große Stürmer, der in Wien geboren wurde und seine Karriere beim VfB Stuttgart begann, schien nach einer vielversprechenden Saison 2020/21 mit 16 Bundesliga-Toren auf dem Weg in die Weltspitze zu sein.

Ein Wechsel zu Wolverhampton Wanderers für rund 18 Millionen Euro folgte, doch dann begann sein Leidensweg. Drei Kreuzbandrisse in nur wenigen Jahren warfen ihn immer wieder zurück. Insgesamt verpasste er über 200 Pflichtspiele und war fast 1600 Tage ohne Einsatz. Viele hielten ihn bereits für einen ,,Totgesagten'', der seine Karriere niemals fortsetzen könnte.

Doch Kalajdzic kämpfte sich zurück. Der Wendepunkt kam mit einer Leihe zu Linzer ASK in seine Heimat Österreich. Dort wurde er behutsam aufgebaut und tastete sich Schritt für Schritt an seine alte Form heran. In der Meisterrunde der österreichischen Bundesliga war er nicht mehr wegzudenken: Mit fünf Toren und sechs Vorlagen in nur zehn Spielen führte er den LASK sensationell zum Double aus Meisterschaft und Pokal.

Es waren die ersten großen Titel seiner Profikarriere. Diese Leistungen überzeugten auch Österreichs Teamchef Ralf Rangnick, der ihn für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko nominierte. Für Kalajdzic ist es die absolute Krönung seiner Karriere nach all den Rückschlägen. Sein Weg zurück ins Nationalteam war lang.

Nach 857 Tagen ohne Länderspiel feierte er im März 2026 sein Comeback im ÖFB-Dress. Nun folgt die WM-Teilnahme. ,,Was meine Rolle sein wird, wird sich zeigen. Ich werde jede Rolle akzeptieren'', sagte Kalajdzic dem kicker.

Die WM sei für ihn die ,,absolute Krönung''. Seine Geschichte zeigt, dass Durchhaltewille und Leidenschaft Berge versetzen können. Vielleicht schreibt er in Nordamerika das nächste Kapitel seines Fußball-Märchens. Experten sehen in ihm nicht nur einen kopfballstarken Zielspieler, sondern auch einen Spieler, der durch seine Laufbereitschaft und seine Fähigkeit, Bälle zu halten, dem österreichischen Spiel eine neue Dimension verleihen kann.

Mit seiner Körpergröße von 1,98 Metern ist er zudem eine ständige Gefahr bei Standardsituationen. Die Vorfreude auf die WM ist riesig, und viele Fans hoffen, dass Kalajdzic seine Leidenszeit endgültig hinter sich lassen kann





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