Wie Sascha Zverev mit seinen vier Hunden Lodewijk, Junior, Mishka und Buba den Druck als Weltranglistenerster meistert und welche Rolle die Familie dabei spielt.

Die Anwesenheit seiner vier Hunde ist für den Hamburger Tennisstar Sascha Zverev unverzichtbar geworden. Ohne seine Vierbeiner gibt es das Leben des aktuellen Nummer 1 der Welt nicht mehr. Sie begleiten ihn auf allen Reisen und waren selbst auf dem Centre Court anwesend, als Zverev am Montagabend in Turin seine Ehrung als Jahresender-Spitzenreiter entgegennahm. Auf einem gemeinsamen Familienfoto sind neben den Eltern, der Großmutter, dem Bruder und einem der drei Neffen auch drei der vier Hunde zu sehen. Lediglich Buba verblieb in Deutschland bei Zverevs Partnerin Sophia Thomalla, da diese arbeiten musste.

Die Herkunft der Vierbeiner im Fokus

Ursprünglich reisten nur die beiden Pudel Lövik und Junior mit der Gruppe von Sascha Zverev. Wie Zverev erklärte, gehören diese beiden jedoch seinen Eltern. Im Sommer 2025 verstarb der Hund von Sophia Thomalla. Als Ersatz schenkte ihr Zverev einen neuen Hund namens Mishka. Dieser fühlte sich jedoch bei Zverev wohler als bei seiner neuen Besitzerin. Thomalla lachte über die Situation und erzählte, dass sie Zverev selbst auch einen Hund schenkte, der ihm seither nicht mehr von der Seite weicht. Dies geschah nach seinem ersten Grand-Slam-Sieg bei den French Open im Juni in Paris.

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Identifikation durch Merchandise und Jacke

Als Anerkennung für seinen Erfolg erhielt Zverev von seinem Ausrüster Adidas eine besondere Jacke. Auf ihr sind alle Erfolge des Jahres, seine Tochter Mayla, die fünf Jahre alt ist, und seine Hunde verewigt. Zverev trug diese Jacke, als er am Sonntag zum ersten Match auf den Platz kam. Er scheint sie nicht mehr ausziehen zu wollen. Am Dienstagabend um 20.30 Uhr, wenn das zweite Gruppenspiel gegen den US-Amerikaner Ben Shelton stattfindet, wird er die Jacke wahrscheinlich erneut tragen. Zuvor erklärt der Olympiasieger von 2021 seinen kleinen Hundezoo, der sich bereits zu einem Markenzeichen entwickelt hat. Bilder von ihm, wie er mit Mishka ein Schläfchen hält, sind inzwischen legendär.

Charaktere und Rollenverteilung innerhalb der Gruppe

Zverev beschreibt Lövik als den älteren Hund und den Ruhepol in der Gruppe. Er bezeichnet ihn als den Chef des Rudels, auf den alle hören. Junior ist Löviks Sohn und gilt als der Sanftmütigste und Liebste der Gruppe. Er sucht aktiv Zuneigung und ist ein echter Schmuser. Um diese beiden Hunde kümmern sich wie beschrieben die Eltern von Zverev. Der Vater Alexander Zverev ist 66 Jahre alt und die Mutter Irina Zverev ist 59 Jahre alt. Die Mutter geht oft mit den Pudeln spazieren, während ihr Sohn spielt. Sie sei einfach zu nervös, um das Tennis ihrer Söhne live zu verfolgen.

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Die Energie der Dackel und Trainings-Tipps

Neben den Pudeln begleiten Zverev noch zwei Dackel. Mishka war sein erster Hund und wird als richtiger Frechdachs beschrieben, der ihm keine Sekunde von der Seite weicht. Buba ist Mishkas jüngerer Bruder und gilt als ein bisschen verrückt und verspielt. Er möchte den ganzen Tag toben und lässt seinen Herrchen nachts nicht schlafen. Um das wilde Treiben im Zaum zu halten, setzt Zverev auf Geduld. Er findet es einfacher, zwei Hunde gleichzeitig zu haben, als nur einen, da sie sich gegenseitig beschäftigen. Als Tipp für Gleichgesinnte rät er, teure Spielsachen zu vermeiden. Ein einfacher Plastikball mache die Hunde glücklicher als jegliches teures Spielzeug.

Ausblick auf das erfolgreiche Jahr 2026

Die Hunde tragen einen Teil dazu bei, dass 2026 als das erfolgreichste Jahr in der Karriere von Sascha Zverev in die Geschichte eingehen wird. Mit zwei Grand-Slam-Titeln und der Nummer 1 der Weltrangliste sind die Ziele hochgesteckt. Es wird schwer zu toppen sein. Die Unterstützung durch seine vierbeinigen Freunde ist dabei ein fester Bestandteil seines Erfolgs. Die Atmosphäre, die durch die Tiere entsteht, hilft ihm, den Druck zu bewältigen. Für die kommenden Turniere bleibt abzuwarten, wie sich die Dynamik zwischen den Tieren und den sportlichen Anforderungen weiter entwickelt. Wichtig ist, dass alle Beteiligten, einschließlich der Familie, in dieser Phase gut aufgestellt sind.