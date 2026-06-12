Sat.1 beendet Vorabendserie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" nach enttäuschenden Quoten

Die Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" wird vorzeitig aus dem Sat.1-Vorabendprogramm genommen. Nach einem schwachen Start mit nur 370.000 Zuschauern und einem Marktanteil von 3,2 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe wird die letzte Folge bereits am 26. Juni 2026 ausgestrahlt. Ab dem 29. Juni übernimmt "Lenßen übernimmt" den Sendeplatz, während "Auf Streife" auf 16 Uhr vorverlegt wird. Die bereits produzierten Folgen bleiben im Streaming-Portfolio.

Der Vorabend bei Sat.1 bleibt eine risikoreiche Sendezeit. Nach mehreren Fehlschlägen in letzter Zeit ist nun auch die neue Serie "Frieda - Mit Feuer und Flamme" gescheitert.

Während das morgendliche "Frühstücksfernsehen" traditionell gute bis exzellente Einschaltquoten erzielt, trudeln am Vorabend regelmäßig enttäuschende Zahlen ein. In jüngster Vergangenheit konnten bereits Formate wie "Für alle Fälle Familie" oder "Ein Hof zum Verlieben" nicht überzeugen, nun hat auch "Frieda" einen derart schwachen Start hingelegt, dass das Aus für die Serie bereits besiegelt ist. Die Premiere fand am Montag, den 1. Juni 2026 um 18 Uhr statt, insgesamt schalteten nur etwa 370.000 Zuschauer ein.

In der für die Werbung wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen wurde lediglich ein Marktanteil von mageren 3,2 Prozent erreicht. Damit fügt sich die Vorabendserie nahtlos in eine quote-technisch unbefriedigende Serie von Flops ein, aus der sich Sat.1 schon länger nicht befreien kann. Die Handlung folgt der alleinerziehenden Intensivkrankenschwester Frieda Meisner, gespielt von Laura Lippmann, die mit ihrer erwachsenen Tochter in die Sächsische Schweiz zieht.

Bislang wurden 162 Folgen produziert, die werktags ab 18 Uhr jeweils zwei am Stück ausgestrahlt wurden - jedoch nur noch bis Freitag, den 26. Juni 2026. Ab Montag, den 29. Juni 2026 wird "Frieda" ersetzt durch die Scripted Reality "Lenßen übernimmt" mit dem Juristen Ingo Lenßen, dessen Formate oft als Resurrection-Format dienen, wenn andere scheitern.

Gleichzeitig erhält der Dauerbrenner "Auf Streife" den Sendeplatz um 16 Uhr, der eigentlich für "Frieda" vorgesehen war, obwohl Sat.1 sich vom ständigen Blaulicht-Format eigentlich verabschieden wollte. Da "Auf Streife" aber stets gute Quoten liefert, ist die Entscheidung zumindest aus wirtschaftlicher Perspektive nachvollziehbar. Die restlichen Folgen von "Frieda" bleiben jedoch im Streaming-Angebot des Senders erhalten





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