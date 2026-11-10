Sat.1 Quotenkrise: Hold und Lenßen verfehlen Ziele, Deal or no Deal kommt

Sat.1 kämpft mit niedrigen Einschaltquoten bei den Gerichtsshows von Alexander Hold und Ingo Lenßen. Als Rettung startet im Dezember 2026 Deal or no Deal.

Das Quoten-Experiment von Sat.1 mit den Rückkehrern Alexander Hold und Ingo Lenßen verläuft enttäuschend. Während der Konkurrent RTL mit Barbara Salesch hohe Marktanteile erzielt, bleibt der Erfolg bei Sat.1 aus. Die Strategie, Gerichtsshows am Vorabend und in der Primetime auszustrahlen, stößt auf geringes Zuschauerinteresse. Die Zahlen zeigen eine klare Abwanderung des jungen Publikums und insgesamt bescheidene Resonanz.

Niedrige Quoten bei Hold und Lenßen

Die Einschaltquoten für die Gerichts-Soap mit Alexander Hold blieben weit hinter den Erwartungen zurück. Am Montag, dem 9. November 2026 um 18 Uhr, erreichte die Sendung insgesamt nur 570.000 Menschen. Dies sorgte für einen bescheidenen Marktanteil von nur 3,6 Prozent. Besonders im jungen Publikum von 14 bis 49 Jahren schalteten lediglich 40.000 Personen ein. In der werberelevanten Zielgruppe sank der Marktanteil auf besorgniserregende 2,0 Prozent.

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Etwas besser schnitt der Rechtsanwalt Ingo Lenßen in der Primetime ab. Die Sendung Lenßen: Anklage Mord fiel um 20:15 Uhr zwar insgesamt unter die Millionen-Marke. Dennoch konnte sie im Vergleich zur Vorwoche leicht zulegen. Hier schauten 170.000 Menschen zu. Damals hatten sich noch 90.000 Fans vor die Bildschirme gesetzt. Diese Steigerung reicht jedoch nicht aus, um die negative Tendenz bei Sat.1 vollständig zu stoppen.

Wettbewerbsdruck durch RTL und Salesch

Die Rückkehr der bekannten Persönlichkeiten zu Sat.1 stößt auf härtere Bedingungen als erwartet. Während Barbara Salesch für RTL gute Quoten einfahren kann, sieht die Lage bei Sat.1 durchwachsen aus. Die Strategie der Sendeanstalt ist zwar ähnlich aufgebaut, doch die Umsetzung funktioniert nicht reibungslos. Der Vorabend bleibt die größte Baustelle im Programm von Sat.1. Zuvor ausgestrahlte fiktive Serienformate zwischen 18 und 20 Uhr konnten quotentechnisch nicht überzeugen.

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Die Verantwortlichen erhoffen sich nun von den Gerichtsshows eine bessere Performance. Dennoch deuten die aktuellen Daten darauf hin, dass die Revival-Offensive nicht so recht in Gang kommt. Die Konkurrenz durch etablierte Formate und die gewohnte Präsenz von Salesch bei RTL erschweren den Neustart. Sat.1 muss nun reagieren, um das Programm wieder attraktiver für die Zuschauer zu gestalten.

Neue Gameshow als letzte Hoffnung

Trotz der missslungenen Quoten haben die Verantwortlichen von Sat.1 noch ein letztes Ass in der Hinterhand. Dies gilt zumindest für das Programm um 19 Uhr. Ab Montag, dem 14. Dezember 2026 startet dort die Neuauflage der Gameshow Deal or no Deal. Präsentiert wird die Sendung von Jörg Pilawa. Diese Entscheidung markiert einen strategischen Wechsel im Programmplan.

Die Gameshow soll als Kontrastprogramm zu den schwächelnden Gerichtsshows dienen. Es bleibt abzuwarten, ob der Neustart mit Pilawa die Quote stabilisieren kann. Die Zuschauerbindung scheint aktuell ein großes Problem für Sat.1 zu sein. Die Kombination aus etablierten Namen und neuen Formaten ist ein wichtiger Schritt, um das Programm wieder in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob diese Strategie den erhofften Erfolg bringt.