SpaceX bestreitet, dass iranische Streitkräfte Starlink für Angriffe auf US-Truppen genutzt haben. Das Unternehmen sagte, ein Bericht der „Washington Post“ über zwei Fälle sei „offenkundig falsch“.

und Israels zurückgewiesen. Ein Artikel der „Washington Post“ sei „offenkundig falsch“, teilte der Konzern am Sonntag auf X mit.

„Wir haben weder intern noch vom Pentagon Anhaltspunkte dafür, dass Starlink von iranischen Streitkräften genutzt wurde“, erklärtehabe von zwei nicht autorisierten Nutzungen erfahren, die sein Team mit iranischen Aktionen gegen US-Streitkräfte in Verbindung gebracht habe. Daraufhin sei Musk wütend geworden. Die Zeitung berief sich auch auf einen Geheimbericht, in dem es um eine Starlink-Nutzung durch den Iran gehe, an US-Verteidigungsminister Pete Hegseth. Das US-Verteidigungsministerium erklärte hingegen, ihm sei ein solcher Bericht nicht bekannt.

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Das iranische Außenministerium reagierte zunächst nicht. Die Nutzung von Starlink in Konfliktregionen wird angesichts der Kriege in der Ukraine und im Iran genau beobachtet. Zwar ist das System für den Iran nicht lizenziert. Musk hatte jedoch früher erklärt, der Dienst sei dort aktiv.