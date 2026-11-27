Eine neue Studie nutzt Sentinel-1-Daten, um das Hochwasserrisiko in 20 afrikanischen Metropolen zu analysieren. Die Ergebnisse zeigen lokale Bodenabsenkungen, die das Risiko für Millionen Menschen erheblich erhöhen.

Eine aktuelle wissenschaftliche Analyse deckt erhebliche lokale Bodenabsenkungen in afrikanischen Küstenmetropolen auf, die das Hochwasserrisiko in den kommenden Jahrzehnten drastisch steigern. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass traditionelle Klimamodelle das tatsächliche Gefahrenpotential oft unterschätzen, da sie lokale geologische Veränderungen vernachlässigen. Besonders bedroht sind Städte wie Lagos und Alexandria, wo sich die Risikolage bereits heute signifikant verschärft hat.

Mechanismen der Bodensenkung

Manoochehr Shirzaei, Seniorautor der Studie, erklärte, dass die beobachteten Absenkungen an vielen Orten lokale Ursachen haben. Dazu gehören Prozesse wie die Verdichtung von Sedimenten oder spezifische bauliche Entwicklungen in den Städten. Diese lokalen Faktoren spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewertung der Sicherheit von Wohngebieten und kritischer Infrastruktur. Shirzaei betonte, dass diese Erkenntnisse eine positive Perspektive bieten, da sie Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Durch eine verbesserte Bewirtschaftung der Boden- und Wasserressourcen könne ein Teil des bestehenden Risikos effektiv verringert werden. Dies unterscheidet die Situation von reinen Klimafaktoren, die sich kaum direkt steuern lassen.

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Gefährdete Städte und Einwohnerzahlen

Die konkreten Daten zur Bodensenkung variieren je nach Stadt erheblich. So sinkt Alexandria in Ägypten im Mittel rund sechs Millimeter pro Jahr ab. In Lagos, Nigeria, beträgt die Absenkung etwa fünf Millimeter pro Jahr. Oluwaseyi Dasho, der leitende Autor der Untersuchung, wies darauf hin, dass diese Veränderungen im Alltag kaum wahrnehmbar seien. Dennoch können sie über einen Zeitraum von Jahrzehnten hinweg das Hochwasserrisiko erheblich erhöhen. Die Analyse stufte Lagos als eine der am stärksten bedrohten Städte ein. Schätzungsweise lebten dort bereits im Jahr 2020 rund 2,6 Millionen Menschen in Gebieten, die potenziell an der Küste von Überschwemmungen betroffen sind. Diese Zahl könnte bis zum Jahr 2100 auf über vier Millionen ansteigen.

Versagt die aktuelle Modellierung

Bisherige Klimamodelle stellen zwar Prognosen für den künftigen Anstieg des Meeresspiegels dar, berücksichtigen jedoch nicht immer die lokalen Gegebenheiten. Diese Gegebenheiten führen dazu, dass der Boden in einer Region absinkt oder ansteigt. Die Forscher wollten mit ihrer Arbeit diese Lücke in der aktuellen Forschung schließen. Die Kombination aus Satellitendaten und lokalen Berechnungen ergab teils erhebliche Differenzen bei der Berechnung des Überflutungsrisikos im Vergleich zu herkömmlichen Methoden. Diese Diskrepanz zeigt, dass Standardmodelle ohne lokale Anpassungen ein unvollständiges Bild der Realität zeichnen.

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Umfang der Bedrohung bis 2100

Die Folgen für die betroffenen Regionen sind quantitativ messbar und umfassen sowohl menschliches Leid als auch wirtschaftliche Verluste. Schon bis zur Mitte des Jahrhunderts könnten in den von den Forschern betrachteten 20 afrikanischen Metropolen mehr als sieben Millionen Menschen in Gebieten mit einem hohen Überflutungsrisiko leben. Zu den betroffenen Städten gehören neben Lagos und Alexandria auch Douala in Kamerun und Monrovia in Liberia. Betroffen wären demnach etwa eine Million Gebäude und rund 180 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten. Die Bedrohte Landfläche erhöhte sich in den neuen Berechnungen um geschätzt rund 15 Prozent gegenüber anderen Modellen. Bei einem mittleren Emissionsniveau für 2050 ergäbe sich ein um mehr als ein Drittel höherer Meeresspiegelanstieg, wenn die Forscher ihre Satelliten-Beobachtungsdaten zugrunde legten.

Methodik und Technologie

Für die Erhebung der Daten wurde die Sentinel-1-Mission des europäischen Copernicus-Programms genutzt. Die Wissenschaftler entwickelten daraus hochauflösende Karten, mit denen sich vertikale Landbewegungen präzise abbilden ließen. Diese Satellitendaten kombinierten die Autoren unter anderem mit Berechnungen zu Wasserständen, Bevölkerungsprognosen und Daten zu den Auswirkungen des Städtebaus. Oluwaseyi Dasho unterstrich die Bedeutung dieser Erdbeobachtungstechnologien für Regionen, in denen es an Daten und Überwachung mangelt. Viele afrikanische Küstenstädte wachsen rasant, doch die Messdaten, die zum Verständnis ihres sich wandelnden Hochwasserrisikos erforderlich sind, sind nach wie vor begrenzt. Die neue Methodik bietet daher eine wertvolle Grundlage für zukünftige Anpassungsstrategien.