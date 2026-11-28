Provokant, mutig, zielsicher - die politischen Mottowagen von Jacques Tilly vom 29.11. bis 14.03.26 im Bonner Kunstmuseum.

Alle Großen der Welt bekommen von ihm sein Fett weg. Wer immer sich in der Welt unangenehm hervortut, muss damit rechnen sich auf einem Düsseldorfer Mottowagen wiederzufinden - gebaut von Jacques Tilly.

Er karikiert, provoziert, macht politische Kampfansagen. Am bekanntesten sind wohl seine kritischen Putin-Wagen, für die er in Moskau sogar verurteilt wurde. Zu sehen sind sie seit heute im Bonner Kunstmuseum in der Ausstellung Jacques Tilly – Wagen und Widerstand. Mit einem Studenten-Job hatte alles angefangen.

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Da hatte er durch Zufall gesehen, dass Wagenbauer gesucht werden. Da war er 20. Dabei entdeckte der gebürtige Düsseldorfer Jacques Tilly seine Leidenschaft für politische Themen. Inzwischen baut er seit 43 Jahren Mottowagen für Rosenmontagszüge.