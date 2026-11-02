Satirische Wendung: Lucky Luke rettet Faith vor dem Heiligenkult

Eine kritische Betrachtung des neuen Lucky-Luke-Albums Heiliger Lucky!, das die Leichtgläubigkeit der Gesellschaft und religiöse Kommerzialisierung satirisch beleuchtet, während die künstlerische Weiterführung durch Achdé die Tradition von Morris ehrt.

Das kleine Westernstädtchen Faith, ein Ort mit gerade einmal 400 Einwohnern, gerät in eine tiefe Krise, als der durchtriebene Prediger Reverend Watine die Macht über die Gemeinde an sich reißt.

Bevor Watine sein kirchliches Amt antrat, saß er aufgrund eines Raubüberfalls im Gefängnis. Nach seiner Entlassung entdeckte er die Religion als lukratives Einnahmequelle und nutzte die naive Hoffnung der Bürger auf göttlichen Beistand aus, um dessen Geldbeutel zu füllen. Die Situation ändert sich schlagartig, als Lucky Luke, der selbstlose Cowboy, den Pastor vor einem gefährlichen Räuberduo rettet. Um seine eigene Popularität und die seiner Kirche drastisch zu steigern, erklärt Luke kurzerhand zum Heiligen.

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Satire über den Mittleren Westen

Diese absurd anmutende Wendung dient als Ausgangspunkt für eine scharfe Satire, die die Leichtgläubigkeit der Menschen im Mittleren Westen der USA kritisch beleuchtet. Die Gegenspieler Lukes sind in dieser Geschichte zwei scheinheilige Seelenverkäufer, die die Aberglaube und die Angst der Bevölkerung für ihre eigenen Macht- und Wirtschaftsinteressen ausnutzen. Die Figuren sind deutlich als Anspielungen auf Donald Trump und seine Gefolgschaft konzipiert, wie die Autoren Julien Jul und Achdé in Vorab-Interviews bestätigt haben.

Die ernste Botschaft der Geschichte wird jedoch nicht belehrend, sondern mit dem charakteristischen, trockenen Humor der Lucky-Luke-Reihe serviert. Der Handlungsbogen von Heiliger Lucky! folgt der Tradition der Western-Persiflage, die seit den 1960er und 70er Jahren unter der Regie von René Goscinny für die Szenarien und Morris für die Zeichnungen ihre Blütezeit erlebte. Nach dem Tod der Schöpfer Morris 2001 und Goscinny 1977 setzen die Franzosen Achdé und Julien Lucien Berjeaut, bekannt als Jul, das Werk fort.

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Im vorliegenden Album wird die Verehrung Lukes als vermeintlicher Erlöser nicht nur vor Räubern dargestellt, sondern erstreckt sich auf biblische Plagen wie Heuschreckeninvasionen und Pockenepidemie. Diese Elemente werden unterhaltsam in Szene gesetzt und dienen als Vehikel, um aktuelle politische, soziale und kulturelle Kommentare einzubinden. In Nebenhandlungen lassen sich Bezüge zu modernen Phänomenen wie Fake News, Social Media, Verschwörungserzählungen und der Coronazeit finden.

Rezension zu Heiliger Lucky

Allerdings klagt der zweite Teil der Geschichte unter einer gewissen Überladung, da der Stoff für 48 Seiten sehr dicht ist. Erzählerisch kann das Album nur teilweise überzeugen, da einige interessante Ideen nur oberflächlich ausgeführt werden und das Ende zu abrupt wirkt. Dennoch zeichnen sich die Handlungen durch ihre Parallelen zu Werken wie Das Leben des Brian von Monty Python oder dem Asterix-Album Der Seher aus, was die satirische Tiefe unterstreicht.

Auf künstlerischer Ebene bleibt das Album wie fast immer bei Achdé makellos. Der 65-jährige Zeichner setzt den dynamischen Federstrich seines großen Vorbilds Morris fort und modernisiert behutsam Aspekte wie Kolorierung, Perspektive und Bildaufteilung. In einem ausführlichen Interviewbuch gibt Einblicke in seinen Balanceakt zwischen Traditionspflege und Modernisierung. Er erwähnt, dass er sich oft frage, wie Morris bestimmte Szenen gezeichnet hätte, und dass dieser irgendwie in seinem Atelier präsent sei, auch wenn seine eigene Selbstständigkeit gewachsen ist.

Ausstellung und Nebenreihe

Während sich die Hauptreihe kommerziell hervorragend schlägt und dank vieler Vorbestellungen lange vor dem Verkaufsstart auf den Bestellerlisten führt, gibt es einen künstlerisch interessanteren Nebenstrang im Lucky-Luke-Universum. Eine Hommage-Reihe, in der bekannte Zeichner wie Mawil, Ralf König, Flix und Reinhard Kleist die Figur individuell interpretieren, wächst kontinuierlich. Aktuell ist in Berlin die Jubiläumsausstellung Lucky Luke - Morris' einsamer Westernheld im Museum für Kommunikation zu sehen, die zahlreiche Originalzeichnungen präsentiert.

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Das kommerzielle Potenzial der Figur, die 1946 ihren ersten Ritt durch die Prärie unternahm, ist ein millionenschweres Geschäftsmodell geworden, das die Rechteinhaber wie der Verlag Dargaud noch lange nutzen werden.