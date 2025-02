Saturday Night Live feiert 50-jähriges Jubiläum mit Staraufgebot

Die US-amerikanische Comedy-Show „Saturday Night Live“ feierte am Wochenende ihr 50-jähriges Jubiläum mit einem unvergesslichen Staraufgebot. Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Emma Stone, Blake Lively, Ryan Reynolds, Sabrina Carpenter, Keith Richards, Steve Martin und Jenna Ortega. Auch Oscarpreisträgerin Meryl Streep war anwesend und trat mit einem kurzen Cameoauftritt auf. Die Show war eine Hommage an die lange Geschichte der Show und die vielen unterhaltsamen Momente, die sie über die Jahre hervorgebracht hat.

Schauspielerin Emma Stone war bestens vorbereitet mit Ehemann Dave McCary - und Taschen voller Popcorn. Auch Blake Lively und Ryan Reynolds waren zu der Veranstaltung geladen. Lively steht derzeit aufgrund ihres öffentlich ausgetragenen Streits mit „It Ends With Us"-Co-Star Justin Baldoni in den Schlagzeilen.

Von Amy Poehler in der Jubiläumssendung danach gefragt, wie es ihm gehe, antwortete Reynolds: „Großartig! Warte – was hast du gehört?“ Eine Anspielung auf die Schlagzeilen der vergangenen Wochen? Sabrina Carpenter gehört zu den erfolgreichsten zeitgenössischen Musikerinnen, dementsprechend durfte sie auch beim SNL-Special in New York nicht fehlen. Das 50-jährige Bestehen nutzte die Sängerin, um auf ihr Alter anzuspielen – zur Freude der Anwesenden: „Da war ich noch nicht geboren“, sagte die 25-Jährige über die Premierenshow von 1975. „Genauso wenig wie meine Eltern.“ Rocklegende Keith Richards posierte zusammen mit Patti Hansen. Auch er nutzte die Show, um auf sein Alter anzuspielen: „Ich habe hier 1989 einen Schal liegen lassen“, so Richards unter Gelächter des Publikums. „Und ich frage mich, ob jemand ihn gesehen hat.“ Den Eröffnungsmonolog hielt Comedian Steve Martin. Er baute einen subtilen Seitenhieb gegen den amtierenden US-Präsidenten ein. Als Lorne Michaels, der Schöpfer der Show, ihm mitteilte, dass er den Monolog halten würde, habe Martin gesagt: „Ich war gerade im Urlaub auf dem Boot eines Freundes unten am Golf von Steve Martin.“ Auch Schauspielerin Jenna Ortega ließ sich das Jubiläum nicht entgehen. Sie kam in einem eleganten Neckholderkleid. Oscarpreisträgerin Meryl Streep erschien gut gelaunt bei der „Saturday Night Live“-Sondersendung. Wie viele andere Stars auch hatte sie im Laufe des Abends einen Cameoauftritt.





