Sauber-Duo kollidiert in Monaco: Ericsson und Nasr beenden Rennen vorzeitig

Im Monaco-GP erlebte das Sauber -Team einen bitteren Tag. Marcus Ericsson und Felipe Nasr , die beiden Teamkollegen, kollidierten in der 50. Rennrunde und beendeten damit das Rennen für beide Fahrer. Schuld am Unfall war Ericsson , der trotz Teambefehl s Nasr nicht den Platz machte und in der Rascasse mit einem übermotivierten Manöver an seinem Teamkollegen vorbeiziehen wollte.

Die Rennkommissare sahen das als Fahrfehler an und verhängten gegen Ericsson eine Strafversetzung um drei Startplätze sowie zwei Strafpunkte. Der ehemalige GP-Pilot und heutige Sky Sport F1-Experte Martin Brundle reagierte mit scharfen Worten: „Das soll wohl ein Witz sein! Für mich wäre diese Kollision ein Kündigungsgrund für beide Fahrer. Aber leider geht das nicht, weil beide für ihr Auto bezahlen.“ Ericsson verteidigte sich nach dem Rennen, indem er erklärte, dass er zuvor Valtteri Bottas überholt hatte und deshalb an Nasr vorbeigehen wollte. Er betonte auch, dass der Angriff erst nach Rücksprache mit seinem Renningenieur erfolgte.Denn vor dem Unfall wurde Nasr über den Funk angewiesen, Ericsson vorbeizufahren, was er aber nicht tat. „Warum? Sagt mir einen vernünftigen Grund!“, fragte Nasr am Funk. Später erklärte er, dass er mit kalten Reifen auf die Strecke gekommen und eine ganze Gruppe von Autos überholen musste. Er hatte außerdem ein Problem mit dem Motor, aber das hatte er im Griff. Daher war es für ihn nicht der richtige Zeitpunkt, die Plätze zu tauschen. Für Teamchefin Monisha Kaltenborn ist klar: „Ein inakzeptables Verhalten beider Fahrer. Heute endete die Arbeit des gesamten Teams in einer Kollision. So etwas wollen wir nicht erleben. Marcus und Felipe wissen, wie viel harte Arbeit in jedem Rennwochenende steckt. Sie haben die Verantwortung, die Autos ins Ziel zu bringen.“ Kaltenborn betonte auch, dass die Entscheidung, Nasr aufzuhalten, auf den Daten beider Autos basierte und intern geklärt wurde. Die Fahrer seien sich ihrer Verantwortung bewusst und ein solcher Zwischenfall werde sich nicht wiederholen. Die einzige positive Nachricht für Sauber war der dritte Platz von Sergio Pérez im Force India. Kaltenborn gratulierte ihrem ehemaligen Fahrer zu diesem Erfolg





