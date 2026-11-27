Amazon reduziert den Roborock Saros 20 um satte 600 Euro. Für 799 Euro gibt es den Saugroboter am Black Friday fast zum bisherigen Bestpreis. Lohnt sich der Deal?

Von Zimmer zu Zimmer, auch über höhere Türschwellen hinweg: Der Roborock Saros 20 erledigt die Bodenpflege weitgehend selbstständig. Am Black Friday gibt es ihn deutlich günstiger.

gehört zu den besonders leistungsstarken Saug- und Wischrobotern und nimmt im Haushalt eine Menge Arbeit ab. Normalerweise hat so viel Komfort aber seinen Preis. Doch damit geht es bei Amazon am Black Friday kräftig bergab: Statt 1.399 kostet das Set nur noch 799 Euro. Das macht ganze 600 Euro Ersparnis!

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Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.laut Hersteller auch hartnäckigem Schmutz den Garaus. Dank seiner flachen Bauweise kommt er unter niedrige Möbel, während das spezielle Fahrwerk selbst höhere Türschwellen überwindet. Die Basisstation entleert den Staubbehälter und reinigt die Wischmopps mit bis zu 100 Grad heißem Wasser.