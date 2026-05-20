Saubere Energien: Boom und Turbulenzen in der Wasserstoff-Branche

Dieser Artikel untersucht die jüngsten Entwicklungen der drei Aktien Ballard Power, ITM Power und HPQ Silicon, analysiert die harten Fakten und zeigt, wo die Chancen liegen.

Saubere Energien, wie z. B. Wasserstoff, erleben gerade wieder einen Boom . Dies ist zum einen Teil dem gestiegenen Ölpreis geschuldet, zum anderen liegt das aber auch den recht ausgebombten Charts dieser Werte.

Ballard Power kämpft nach seinem Anstieg derzeit mit schmerzhaften Umbrüchen im Aktionärskreis und weiterhin großen Kursschwankungen. Der Konkurrent ITM Power steht nach seiner raketenartigen Bewegung vor wichtigen Entscheidungen über millionenschwere Fördergelder. Und zur gleichen Zeit pirscht sich ein kleinerer Akteur klammheimlich an den Markt heran, um die gesamte Batteriebranche zu revolutionieren. HPQ Silicon lieferte sensationelle Ergebnisse aus den Laboren und bereitet die kommerzielle Massenfertigung vor.

Diese Aktie ist noch nicht nach oben durchgestartet, könnte dies aber noch tun





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