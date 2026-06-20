Der NFL-Cornerback Sauce Gardner weist auf das falsche Alter hin, das in vielen Online‑Quellen verbreitet ist, und bestätigt sein wahres Geburtsdatum vom 31. August 2001.

Der NFL -Cornerback Sauce Gardner sieht sich seit mehreren Monaten mit einer hartnäckigen Fehlinformation konfrontiert: Im Internet wird sein Alter häufig mit 25 Jahren angegeben, obwohl er selbst das Gegenteil betont.

In einem Interview nach dem Abschlusstraining der Offseason der Indianapolis Colts machte er deutlich, dass er erst 24 Jahre alt sei. Das korrekte Geburtsdatum ist der 31. August 2001, doch zahlreiche Sportseiten und sogar ein deutscher Wikipedia‑Eintrag listen das Jahr 2000, was zu der verbreiteten Annahme geführt hat, er sei ein Jahr älter. Gardner erklärte, dass er in allen offiziellen Dokumenten das Geburtsjahr 2001 angegeben habe und keine Erklärung dafür kenne, warum die falsche Angabe im Netz verbreitet wurde.

Er vermutete, dass manche Informationsquellen schlichtweg Daten von Google übernehmen, ohne sie zu überprüfen. Die Verwirrung hat sich über die Jahre verstärkt, weil große Plattformen wie ESPN.com, Pro Football Focus und Yahoo Sports das falsche Datum übernommen und weiterverbreitet haben. Auch Fan‑Foren und Social‑Media‑Posts wiederholten die Fehlinformation, wodurch sie sich schnell als vermeintliche Tatsache etabliert hat.

Gardner betonte, dass es für ihn überraschend sei, immer wieder korrigieren zu müssen, obwohl die richtigen Angaben bereits in offiziellen Spielerprofilen und Verträgen zu finden seien. In Gesprächen mit Reportern hob er hervor, dass er trotz seiner jungen Jahre bereits eine Führungsrolle in der Defensive einnimmt und sich nicht von einem falschen Alter ablenken lasse. Der Vorfall wirft ein Licht auf die Problematik fehlerhafter Online‑Daten, die oft unkritisch übernommen werden.

Für Sportjournalisten und Datenanbieter ist es ein Hinweis darauf, Quellen genauer zu prüfen, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. Gardner hofft, dass die Korrektur seiner Angaben künftig konsequent umgesetzt wird und dass junge Athleten nicht durch solche Irrtümer in ihrer Reputation beeinträchtigt werden. Die Diskussion um das korrekte Alter hat zudem eine breitere Debatte über die Genauigkeit von Sportstatistiken und die Verantwortung von Medienplattformen ausgelöst.

Während Gardner weiterhin seine Leistung auf dem Feld fokussiert, bleibt die Hoffnung bestehen, dass die korrekten Informationen endlich überall übernommen werden





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