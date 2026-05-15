Saudi-Arabien constructs vast Lkw-fleet to bypass blockaded waterway, defying experts

Saudi Arabia's national oil company Maaden has rapidly mobilized rail and truck operators inside the Kingdom, enabling them to transport fertilizer through the desert on highways, sidestepping the need to use the Suez Canal. The unconventional move uses thousands of large trucks daily to cross the desert within a week after Maaden decided to send trucks through.

Die Straße von Hormus ist dicht - also geht es jetzt quer durch die Wüste! Saudi-Arabien hat innerhalb kürzester Zeit eine gigantische Lkw-Flotte aufgebaut, um die blockierte Meerenge zu umgehen.

Experten sind verblüfft. Was nach einem verzweifelten Notplan klingt, funktioniert erstaunlich gut: Der staatliche saudi-arabische Bergbaukonzern Maaden schickt mittlerweile 3500 Lastwagen täglich quer durchs Königreich - vom Persischen Golf bis ans Rote Meer, berichtet das "Wall Street Journal". Jeder Lkw hat zwei Fahrer an Bord, die Motoren laufen praktisch durch. Fewen Tage später schon 1600, dann 2000 - jetzt sind es 3500.

Einige Lkw fahren auf dem Rückweg leer durch die Wüste. Aber die Düngemittelpreise sind durch die Krise so stark gestiegen, dass sich der teure Landtransport trotzdem rechnet





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Saudi Arabia Maaden Transport Desert Fertilizer

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