Saudi-Arabien hat seine Filmförderungsoffensive in Cannes bekannt gegeben: Wer bei ihnen Filme und Serien produziert, erhält bis zu 60 Prozent des Geldes zurück, das er im Land ausgegeben hat. Saudi-Arabien hat auch den Kickersport ins Land geholt und will nun Blockbuster produzieren. Saudi-Arabien fördert einen Film mit bis zu 25 Millionen Euro und hat die Obergrenze auf 100 Millionen Dollar gesetzt. Saudi-Arabien hat die Fahrverbote für Frauen abgeschafft und will sich weltoffen zeigen. Aber gleichzeitig hat die Zahl der Hinrichtungen zugenommen. Saudi-Arabien hat auch die Bewegtbildbranche mit viel Geld ausgestattet, aber es gibt einen Nachteil: Es ist heiß und es gibt kein gesellschaftliches und kulturelles Leben wie in Berlin. Saudi-Arabien hat Erfahrung, aber Stars schätzen Berlin.

Saudi-Arabien hat seine Filmförderungsoffensive in Cannes bekannt gegeben: Wer bei ihnen Filme und Serien produziert, erhält bis zu 60 Prozent des Geldes zurück, das er im Land ausgegeben hat.

Das ist ein Kampfanschlag! Saudi-Arabien hat auch den Kickersport ins Land geholt und will nun Blockbuster produzieren. Die Filmförderung gibt es in vielen Ländern, aber nirgendwo gibt es so viel Geld zurück wie in Saudi-Arabien. Saudi-Arabien fördert einen Film mit bis zu 25 Millionen Euro und hat die Obergrenze auf 100 Millionen Dollar gesetzt.

Saudi-Arabien hat die Fahrverbote für Frauen abgeschafft und will sich weltoffen zeigen. Aber gleichzeitig hat die Zahl der Hinrichtungen zugenommen. Saudi-Arabien hat auch die Bewegtbildbranche mit viel Geld ausgestattet, aber es gibt einen Nachteil: Es ist heiß und es gibt kein gesellschaftliches und kulturelles Leben wie in Berlin. Saudi-Arabien hat Erfahrung, aber Stars schätzen Berlin.

Saudi-Arabien hat viel Geld, aber es gibt einen Nachteil: Es ist heiß und es gibt kein gesellschaftliches und kulturelles Leben wie in Berlin. Saudi-Arabien hat Erfahrung, aber Stars schätzen Berlin





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