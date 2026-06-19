Saudi-Arabien plant gigantische Stadien für WM 2034

Die WM 2034 in Saudi-Arabien soll mit 15 Stadien, darunter elf Neubauten, neue Maßstäbe setzen. Das König-Salman-International-Stadion wird mit über 92.000 Plätzen das größte sein. Die extravaganten Designs und Kosten in Milliardenhöhe sorgen für Aufsehen.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 in Saudi-Arabien verspricht, alle bisherigen Rekorde zu brechen. Mit insgesamt 15 Stadien , von denen elf komplett neu gebaut werden, setzt das Königreich auf eine beispiellose Infrastruktur.

Das König-Salman-International-Stadion soll mit 92.760 Plätzen das größte Stadion des Turniers werden und erinnert an die Visionen von König Mohammed bin Salman. Die Baukosten für dieses und andere Projekte werden auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt, wobei allein für das Prinz-Mohammed-bin-Salman-Stadion in Qiddiya-City rund 43 Milliarden US-Dollar veranschlagt sind. Diese Summe umfasst nicht nur das Stadion, sondern die Entwicklung eines gesamten Stadtviertels. Die Architektur der Stadien ist ebenso extravagant wie funktional.

Das Roshn-Stadion in Riad etwa erhebt sich wie ein riesiger Smaragd aus der Wüste, dessen Kristallstrukturen die Zuschauer vor der Sonne schützen sollen. Das Qiddiya-Coast-Stadion in Dschidda ist einer La-Ola-Welle nachempfunden und soll für eine besondere Atmosphäre sorgen. Nachhaltigkeit spielt ebenfalls eine Rolle: Das South-Riad-Stadion setzt auf dürreresistente Pflanzen, Regenwassernutzung und Solarpaneele, um den Ressourcenverbrauch zu minimieren. Andere Stadien wie das König-Abdullah-Sports-City-Stadion, das bereits 2023 das Finale der Klub-WM ausrichtete, werden modernisiert und erweitert.

Die Pläne für die WM 2034 sind jedoch nicht unumstritten. Kritiker bemängeln die hohen Kosten, die Umweltauswirkungen und die Menschenrechtslage im Land. Dennoch zeigt Saudi-Arabien mit diesen Mega-Projekten seinen Anspruch, sich als Sportnation zu etablieren. Die Stadien sind nicht nur für das Turnier gedacht, sondern sollen langfristig als Teil neuer Stadtviertel und Wirtschaftszonen dienen.

Ob die WM 2034 tatsächlich die versprochenen Superlative erreicht, wird sich zeigen, aber die Entwürfe lassen bereits jetzt erahnen, dass die Weltmeisterschaft in der Wüste einzigartig werden wird





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