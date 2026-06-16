Die Mannschaft aus Uruguay hat sich in der zweiten Halbzeit gegen Saudi-Arabien deutlich verbessert und ein offenes Feuerwerk abgefeuert. Die Fans der Südamerikaner ließen sich die Stimmung nicht versauen und zogen in die Nacht von Miami singend und tanzend.

Saudi-Arabien schnuppert an einer Überraschung gegen Uruguay . Beim 1:1-Remis liefern die Südamerikaner in Durchgang zwei ein offensives Feuerwerk ab, belohnen sich aber eher ungenügend. Uruguay s Fans ließen sich die Stimmung nicht versauen.

Singend und tanzend zogen sie in die Nacht von Miami, stolz trugen sie ihre Fahnen - dabei hatten ihre Helden um Real-Star Federico Valverde einen krachenden Fehlstart in die WM nur gerade so verhindert. Doch aus der Leistungssteigerung in Halbzeit zwei schöpfte die Celeste nach dem 1:1 (0:1) gegen Außenseiter Saudi-Arabien Mut für den weiteren Turnierverlauf. Die Mannschaft habe sich im Spieverlauf deutlich verbessert, betonte Kapitän Valverde: Alles hat sich geändert: die Mentalität, die Intensität aller Spieler.

Wir haben mehr angegriffen, mehr Druck gemacht, mehr nach vorne gespielt, und nun ja, ich möchte mich für die Unterstützung der Fans bedanken, die entscheidend war. Denn in der Tat hatte der Trainer Marcelo Bielsa Schwierigkeiten: Wir haben kein Tempo aufs Feld gebracht, konnten so keine Fehler provozieren und keinen Unterschied machen. Weiter: Der Gegner hat daran geglaubt, dass er es schaffen kann und er hat es geschafft.

Wenn du nicht alles auf den Platz bringst, ist auch das schwächere Team in der Lage etwas zu erreichen. Es gebe aber ein Limit, was man erklären muss, entgegnete El Loco auf die wiederholte Nachfrage nach den Ursachen. Der Druck für das kommende Spiel gegen die Kap Verde (21. Juni) ist angesichts der Punktgleichheit aller vier Teams in Gruppe H und der finalen Partie gegen Saudi-Arabien angespannt.

Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir wissen, dass wir das nächste Spiel gewinnen müssen und genau das werden wir versuchen, sagte Maxi Araujo, der spät zum Ausgleich getroffen hatte (80. ). Man müsse dabei einfach auftreten wie in der zweiten Halbzeit





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