Saudi-Arabien und Uruguay trennen sich 1:1 - beide an der Spitze der Gruppe H

Saudi-Arabien hat in der WM 2026 gegen Uruguay für eine Überraschung gesorgt, indem es ein 1:1-Unentschieden erreicht hat. Uruguay hatte einen schlechten Start in die Weltmeisterschaft, doch die 'Celeste' kämpfte sich zurück und erzielte in der zweiten Halbzeit den Ausgleich. Durch dieses Remis stehen beide Mannschaften nun an der Spitze der Gruppe H. Uruguay tritt in dieser WM mit einem neuen Team an, während Saudi-Arabien immer mutiger wurde und seine Chancen in der Offensive suchte.

Saudi-Arabien hat in der WM 2026 gegen Uruguay für eine Überraschung gesorgt, indem es ein 1:1-Unentschieden erreicht hat. Uruguay hatte einen schlechten Start in die Weltmeisterschaft, als es in der ersten Halbzeit mit 0:1 zurücklag.

Doch die 'Celeste' kämpfte sich zurück und erzielte in der zweiten Halbzeit den Ausgleich durch Maxi Araujo. Durch dieses Remis stehen beide Mannschaften nun an der Spitze der Gruppe H. In ihrem nächsten Spiel trifft Uruguay auf Kap Verde, während Saudi-Arabien gegen Europameister spielt. Uruguay tritt in dieser WM mit einem neuen Team an, da die Altmeister Luis Suarez und Edinson Cavani nicht mehr dabei sind.

Das Team hatte Schwierigkeiten, aus dem Leerlauf zu kommen, doch in der zweiten Halbzeit zeigte es eine verbesserte Leistung. Die 'Grünen Falken' aus Saudi-Arabien wurden mutiger und suchten ihre Chancen in der Offensive. Nach einer Ecke nutzte Abdulelah Al-Amri das Durcheinander in der Defensive Uruguays eiskalt aus und erzielte das erste Tor





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