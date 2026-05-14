Saudi-League-Derby-in-Chaos: Ausschreitungen zwischen Al-Nassr und Al-Hilal-Anhängern

Nach dem dramatischen 1:1 im Al-Awwal Park kam es zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern beider Klubs. Videos in sozialen Netzwerken zeigen chaotische Szenen auf den Tribünen und hektische Fluchtbewegungen im Innenraum des Stadions.

Das Derby zwischen Al-Nassr und Al-Hilal ist am Dienstagabend von Ausschreitungen überschattet worden. Nach dem dramatischen 1:1 im Al-Awwal Park kam es auf den Rängen zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen Anhänger n beider Klubs.

Auslöser der Eskalation war offenbar der späte Ausgleich von Al-Hilal. Al-Nassr hatte lange wie der sichere Sieger ausgesehen, ehe ein Eigentor in der Nachspielzeit die Stimmung im Stadion komplett kippen ließ. Der Punktverlust verhinderte gleichzeitig den möglichen vorzeitigen Gewinn der Meisterschaft. Wie "kooora.com" berichtet, gingen Fans beider Lager nach dem Schlusspfiff aufeinander los.

Dabei sollen auch Flaschen und Stöcke eingesetzt worden sein. Videos in sozialen Netzwerken zeigen chaotische Szenen auf den Tribünen sowie hektische Fluchtbewegungen im Innenraum des Stadions. Der Journalist Maan Al-Quiae veröffentlichte Videos der Ausschreitungen in sozialen Netzwerken. Die Aufnahmen zeigen chaotische Szenen auf den Tribünen, fliegende Gegenstände und körperliche Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen.

Laut Al-Quwaie wurden dabei auch Teile des Stadionbereichs beschädigt. Widerruf Tracking und CookiesDie Bilder sorgen inzwischen auch international für Aufmerksamkeit. In mehreren Videos sind Rangeleien, fliegende Gegenstände und aggressive Auseinandersetzungen zwischen Fangruppen zu sehen. Offizielle Angaben zu möglichen Verletzten oder Festnahmen lagen zunächst nicht vor.

Alles war vorbereitet für die ganz große Saudi-Sause, für die Wüsten-Krönung von Cristiano Ronaldo (41). Sportlich bleibt das Titelrennen in der Saudi Pro League durch das Remis weiter offen. Für Al-Nassr ist der späte Rückschlag besonders bitter, nachdem die Mannschaft den Derby-Sieg und damit einen möglichen vorzeitigen Titelgewinn bereits vor Augen hatte. Die Vorfälle dürften nun auch die Liga beschäftigen.

Die Saudi Pro League investiert seit Jahren massiv in ihr internationales Image – die Szenen aus dem Al-Awwal Park passen allerdings kaum zu diesem Anspruch





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