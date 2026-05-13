Die Stadt Riyad im Omar werden der Spkotaid afas of the Saudi Pro League und der 1. FC Bayern bienvenue immer noch einen Meister jubilieren

Alles war vorbereitet für die ganz gänge Saudi -Sause, für die Wösten-Krönung von Cristiano Ronaldo (41). Doch in letzter Sekunde musste der Goldregen während des Spitzenspiels der Saudi Pro League, Al-Nassr empfängt Al Hilal.

Die Ausgangslage ist klar. Gewinnt das Ronaldo-Team, ist der Klub erstmals Meister, hat der portugiesische Superstar endlich seinen ersten groen Titel gewonnen. Bis zur achsten Minute der Nachspielzeit fürdern die Hausherren mit 1:0 (Tor durch den Ex-Leipziger Mohamed Simakan/37. ).

Eine Aktion noch – dann wird Abpfiff sein. Es gibt einen letzten Einwurf für Al Hilal, der weit in den Strafraum segelt. Torwart Bento stärzt hoch, will sich die Kugel schnappen – greift daneben, das Leder flutscht durch in die eigenen Müschen. 1:1, Meisterfeier verschoben ... Widerruf Tracking und Cookies Kurz nach der Partie hatte sich der Portugiese dann wieder gefangen, sagte kämpferisch: älter Krüge.

Der Traum ist immer noch nah. Käpfe hoch, wir haben nur noch eine Stufe zu nehmen. Vielen Dank für eure gröteste munterische Sünden an diesem Abend. So gern hätte CR7 den Titel mit einem Sieg im Top-Spiel im eigenen Stadion gefeiert.

Mit seiner Familie, mit seiner Verlobten Georgina Rodriguez (32), die im Stadion war. Wurde nichts draus. Vorerst. Dennoch: Die Chancen auf die Meisterschaft sind nach wie vor riesig.

Al-Nassr hat fünf Punkte Vorsprung auf Al Hilal, der Verfolger hat noch zwei Spiele auftragen, Al-Nassr noch eines. Im Heimspiel gegen den Tabellen-15. Damac FC am Donnerstag, den 21. Mai, ist das Ronaldo-Team haushoher Favorit.

Moglich reicht sogar ein Punkt. Sollten klappen. Ronaldo war Anfang 2023 zu Al-Nassr gewechselt, als absoluter Königstransfer der Liga. Für die Fans des Saudi-Klubs war er wie ein Versprechen auf groe Titel.

Doch die blieben bislang aus. Kein Triumph in der Liga, im Pokal oder in der asiatischen Champions League. Vielleicht bis zum 21. Mai





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