Die Stiftung Warentest prüft Saugroboter und findet gravierende Unterschiede zwischen Hartböden und Teppichen. Experten erklären, warum viele Geräte bei Teppichen versagen.

Die Stiftung Warentest hat in einer aktuellen Untersuchung aufgezeigt, dass Saugroboter auf glatten Böden zwar überzeugen, bei der Reinigung von Teppichen jedoch erhebliche Defizite aufweisen. Während auf Fliesen und Laminat die meisten Modelle gute bis sehr gute Ergebnisse liefern, schneidet die Leistung auf Teppichen deutlich schlechter ab. Dieser Befund unterstreicht ein bekanntes Problem für Haushalte, die auf autonome Reiniger setzen, da sich Schmutz und Krümel oft tief in den Teppichfasern verfangen und von den Geräten nicht erreicht werden.

Geringere Saugkraft und mechanische Grenzen

Ralf Gaida, Projektleiter im Team Wohnen und Freizeit bei der Stiftung Warentest, erklärt, dass die meisten getesteten Modelle auf Teppichen lediglich ausreichende Noten erreichen. Die Mängel zeigen sich dabei an mehreren Stellen gleichzeitig, da viele Geräte weder gründlich noch gleichmäßig reinigen. Besonders problematisch ist die unzureichende Aufnahme von Fasern sowie die schlechtere Reinigung von Ecken und Kanten im Vergleich zu Hartböden. Die technische Ursache liegt darin, dass Saugroboter grundsätzlich mit weniger Saugkraft arbeiten als klassische Bodenstaubsauger und ihre Bürsten mechanisch nicht tief genug in den Flor eindringen können.

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Problematische Bürstenkonstruktion bei Hochflor

Besonders hochflorige Teppiche bereiten den Geräten große Schwierigkeiten, da die Walzen in der Regel keine festen, tiefen Borsten besitzen. Statt langer Borsten setzen viele Hersteller auf kurze Borsten oder Gummilamellen, wodurch die Walze oft nur über die Oberfläche streicht, während der Schmutz tiefer im Teppich liegen bleibt. Längere und festere Borsten wären zwar effektiver, würden dem Teppich langfristig jedoch eher Schaden zufügen, da die mechanische Belastung durch die starke Reibung zu hoch wäre und die Fasern beschädigen könnte.

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Herausforderungen durch Fransen und Sensoren

Neben der Florhöhe können auch Fransen und leichte Läufer Probleme verursachen, da sich Fransen leicht um die Bürsten wickeln und leichte Teppiche unter den Rädern verrutschen. Zudem stören schwarze oder sehr dunkle Teppiche manche Roboter, da die absturzschützenden Sensoren die dunklen Flächen fälschlicherweise als Treppe interpretieren. In diesen Fällen drehen die Geräte um, anstatt den Bereich zu reinigen, was zu unvollständigen Reinigungsroutinen im gesamten Wohnraum führt.

Reinere Alternative zu Saug-Wisch-Kombis

Für Haushalte mit vielen Teppichen empfiehlt die Stiftung Warentest meist reine Saugroboter, da Saug-Wisch-Kombigeräte hier oft unzuverlässig funktionieren. Die Teppicherkennung bei Kombigeräten versagt häufig, sodass angehobene Wischpads den Teppich dennoch berühren und nass machen können. Entscheidend für die Kaufentscheidung sind daher vor allem gute Testergebnisse speziell auf Teppichen, die Bauart der Walze sowie die Eignung für lange Haare, um eine effektive und schonende Reinigung im eigenen Zuhause zu gewährleisten.