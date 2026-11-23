Nach dem Fund von drei Säurefässern läuft in Hann. Münden ein Einsatz des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Die Fundstelle liegt an der Weserbrücke – mit Folgen für den Verkehr auf zwei Bundesstraßen.

Nach dem Fund von drei Säurefässer n läuft in Hann. Münden ein Einsatz des Kampfmittelbeseitigungsdienstes. Die Fundstelle liegt an der Weserbrücke – mit Folgen für den Verkehr auf zwei Bundesstraßen.

Hann. Münden - Bei Sondierungsarbeiten an einer Baustelle in Hann. Münden sind drei Säurefässer mit Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte am Nachmittag an, um die Fässer zu sichern und abzutransportieren, wie die Stadt und die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mitteilten.

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Die Arbeiten sollten voraussichtlich mehrere Stunden dauern. Für die Bergung wurden die Bundesstraßen B3 und B80 über die Weserbrücke für den Verkehr gesperrt. Autofahrer sollten das Gebiet weiträumig umfahren. Bei den Funden soll es sich um sogenannte Nebelsäurefassgeräte handeln, die Chlorsulfonsäure enthalten, wie die Behörden weiter mitteilten.

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Bei Kontakt mit Feuchtigkeit könnten ätzende Stoffe entstehen, die vor allem Haut, Schleimhäute und Augen schädigen können, hieß es. Vorsorglich wurde deshalb auch ein Sicherheitsbereich mit einem Radius von 200 Metern um die Fundstelle eingerichtet. 16 Menschen, die in diesem Bereich wohnen, wurden in Sicherheit gebracht. Anwohnerinnen und Anwohner wurden zudem aufgerufen, Türen und Fenster geschlossen zu halten.