Im Finale der dritten Staffel von Die Ringe der Macht ergaunert Sauron Celeborn das Geheimnis für den Schmuck des Einen Rings. Analysen zur Handlung.

Im Finale der dritten Staffel von "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht" offenbart sich ein entscheidender Betrug des Dunklen Herrschers Sauron. Der Elbenfürst Celeborn gibt unter Täuschung das wichtige Geheimnis preis, das für die Fertigung des mächtigen Einen Rings benötigt wird. Diese Handlung bewegt die Erzählung direkt auf die bekannten Ereignisse der Tolkien-Literatur zu und bereitet den Weg für die kommende Konfrontation mit Númenor.

Saurons List um Celeborns Vertrauen

Galadriel hatte nach langem Suchen endlich ihren Ehemann Celeborn wiederfinden können, von dem sie glaubte, ihn seit Jahrhunderten verloren zu haben. Diese glückliche Wiedervereinigung endete abrupt, als Sauron Celeborn gefangen nahm und ihn in die dunkle Festung Mordor verschleppte. Dort inszenierte der Dunkle Herrscher eine raffinierte Falle, die auf dem tiefen Vertrauen der Elben basierte.

Also read Black Weeks Sale bei Charlotte Tilbury: Das Beauty-Geheimnis für strahlende Haut im Winter!

Celeborn ging davon aus, dass Galadriel zu seiner Rettung gekommen war. In diesem Moment der scheinbaren Sicherheit und emotionalen Erleichterung verriet er ihr das entscheidende Geheimnis. Er erklärte, dass für die Herstellung der mächtigen Ringe Gold und Silber aus Valinor unverzichtbar seien. Dieser Dialog markiert den Wendepunkt, an dem Sauron durch die Täuschung den letzten fehlenden Baustein für sein ultimatives Werk erhält.

Die Erschaffung des Einen Rings

Durch diesen Verrat hat Sauron nun den notwendigen knowledge erlangt, um den Einen Ring zu schmieden. Das Ziel dieses Schmuckstücks ist es, alle anderen Ringgeister und ihre Träger für immer zu unterwerfen und die Kontrolle über Mittelerde zu erlangen. Diese Erschaffung gehört zu den zentralen und am längsten erwarteten Ereignissen in der gesamten Saga.

Advertisement

Die Serie stellt klar, dass Sauron damit den direkten Pfad zu jenem legendären Schmuckstück freigibt, das jeder Fan aus den bekannten Verfilmungen kennt. Es ist das Instrument seiner absoluten Macht, das er nun mit den spezifischen Materialien aus Valinor schaffen kann. Dieser Schritt verschiebt das Kräfteverhältnis in der Welt nachhaltig zu Gunsten des Bösen.

Wandlung von Theo zu Nazgûl

Neben der Handlung um die Ringe spielt sich eine weitere wichtige Entwicklung im Schicksal der Figur Theo ab. Der junge Mann aus den Südlanden, zuvor noch verletzlich dargestellt, hat sich nun vollständig Sauron angeschlossen. Er trägt einer der Ringe bei und vollstreckt dessen Willen, indem er vier Krieger namens Arondir tötet, die ihn einst beschützt hatten.

Die Produktion bezeichnet Saurons menschliche Ringdiener in dieser Staffel noch als "Nazgnagôl". Diese Bezeichnung zeichnet deutlich den evolutionären Weg hin zu den später bekannten und gefürchteten Nazgûl nach. Es wird angedeutet, dass Theo möglicherweise noch nicht vollständig verloren ist, da er später Galadriel aufsucht und ihr seinen Ring aushändigt.

Zuspitzung des Númenor-Konflikts

Der mächtige Herrscher von Númenor, Pharazôn, rüstet sich aktiv zum Krieg gegen Sauron. Dieser Konflikt führt laut der Vorlage von Tolkien auf eine der gewaltigsten Katastrophen des Zweiten Zeitalters. Elrond und Gil-galad versuchen in dieser Phase, die gewaltige Streitmacht Númenors für die Schlacht gegen den dunklen Herrscher zu gewinnen.

Advertisement

Das Finale wirft mehrere entscheidende Dominosteine um, indem es den Krieg um Mittelerde und den Beginn des verhängnisvollen Spiels mit Númenor einläutet. Mit diesen Entwicklungen rückt die Welt der Serie dem bekannten Universum von Frodo, Aragorn und den anderen Figuren aus den Kino-Filmen ein gewaltiges Stück näher. Zwei weitere Staffeln der Serie sind noch geplant, um diese epische Entwicklung fortzusetzen.